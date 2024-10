„Die Fallhöhe war schon gewaltig“, sagt Klaus Allofs, wenn er an die verlorene Relegation zurückdenkt. Im Elfmeterschießen hatte Fortuna Düsseldorf Ende Juni den Aufstieg in die Bundesliga verpasst. Ein einziger verschossener Elfmeter entschied darüber, dass der VfL Bochum in der Bundesliga bleiben durfte und der Zweitligist Düsseldorf in der zweiten Liga bleiben musste. Die Frage war, was das mit einer Mannschaft macht, wie tief sie fällt. Vor drei Monaten war sich Fortunas Sportvorstand Allofs da noch nicht so sicher. „Das war ein schwieriger Moment“, sagt er heute.

Mittlerweile sind in der neuen Zweitligasaison sieben Partien gespielt. Fortuna Düsseldorf ist Tabellenführer. Am Sonntag empfangen die Rheinländer den Hamburger SV zu einem Klassiker der besonderen Art. Es ist das erste von vier Saisonspielen, in der die Fortuna wieder allen Zuschauern freien Eintritt gewähren wird. Für diese Partie haben sich 135 000 Menschen um 25 000 freie Karten beworben. Einschließlich aller Dauerkarteninhaber, Gästefans und (zahlenden) VIPs wird das Stadion mit 52 000 Zuschauern komplett voll sein. „Das wird schon wieder ein Fußballfest“, sagt Allofs gut gelaunt, „dabei haben wir doch gerade erst vor ausverkauftem Haus gegen den 1. FC Köln gespielt.“ Nicht, dass die Fortunen es so gewollt hätten – aber diese zweite Liga, die sie nach der Relegation noch kurz beweint hatten, fühlt sich im Moment nicht sooo schlecht an.

„Ja, wir haben es ganz gut hinbekommen“, sagt Allofs. „Für uns war klar, dass wir uns nach der Relegation in keine Opferrolle begeben wollen, sondern dass dieses Erlebnis vielmehr ein zusätzlicher Anreiz sein muss“, sagt der 67-Jährige. Dass die Fortuna mit fünf Siegen und zwei Unentschieden in die neue Saison gestartet ist, überrascht nicht nur angesichts des Relegationserlebnisses, sondern mehr noch deshalb, weil sie in Christos Tzolis (22 Tore/9 Vorlagen), Ao Tanaka (7/4) und Yannik Engelhardt (3/3) drei Spieler verkauft hat, die in der vergangenen Saison 32 Tore und 16 Vorlagen beigesteuert haben.

Etwa 18 Millionen Euro hat die klamme Fortuna für diese drei Spieler bekommen. Das war ein gutes Geschäft, aber groß war auch die Ungewissheit, wie sich das auf die Mannschaft auswirken würde. Offensiv hat Düsseldorf einiges eingebüßt, auch wenn die Zugänge Tim Rossmann und Danny Schmidt sowie der von Werder Bremen ausgeliehene Rückkehrer Dawid Kownacki immer besser werden. Defensiv steht die Mannschaft derzeit tatsächlich noch stabiler als vergangene Saison. Wer beim Kicker die bestbenoteten Düsseldorfer sucht, findet Torwart Florian Kastenmeier sowie die Abwehrmänner Matthias Zimmermann, Tim Oberdorf, André Hoffmann und Nicolas Gavory. In sieben Zweitligaspielen ließ die Fortuna bloß drei Gegentore aus dem Spiel heraus zu, dazu einen Elfmeter.

Detailansicht öffnen Er liefert beständig: Fortuna-Coach Daniel Thioune. (Foto: Daniel Löb/dpa)

„Die Mannschaft profitiert davon, dass sie als Team so gut funktioniert“, sagt Allofs. Das ist auch als Kompliment für Trainer Daniel Thioune gemeint, der seit seinem Antritt im Februar 2022 konsequent abliefert. Übernommen hat er die Fortuna damals auf dem drittletzten Platz, danach hat er sie in den Endtabellen auf den zehnten, den vierten, den dritten und jetzt vorübergehend auf den ersten Platz geführt.

Aktuell ist Fortuna Düsseldorf die am längsten (acht Monate) unbesiegte Fußballmannschaft einer deutschen Profiliga. In Zweitligaspielen hat sie seit einem 3:4 in Paderborn am 4. Februar nicht mehr verloren. 21 Saisonspiele ohne Niederlage sind das saisonübergreifend.

Dass Düsseldorfs Fußball so boomt, hat auch mit dem Gratisspielkonzept ‚Fortuna für alle‘ zu tun. In der vergangenen Spielzeit hat der Klub erstmals die Tickets dreier Heimspiele verschenkt, indem Sponsoren die dafür erforderliche Summe (etwa 450 000 Euro pro Heimspiel) übernommen haben. In dieser Saison sind sogar vier Spiele gratis: nach der Partie gegen den HSV die Spiele im November gegen Elversberg, im Januar gegen Darmstadt und im April gegen Münster.

„Wir befinden uns inmitten der größten Veränderung dieses Vereins seit Jahren“

Weil Dauerkartenbesitzer die vier Freispiele inklusive haben, stieg nun die Zahl der Saisonabos um ein Drittel auf 20 000. Die Zahl der Vereinsmitglieder erhöhte sich um 9000 auf 35 000. „Treue wird belohnt“, sagt Vorstandschef Alexander Jobst. Mit einem aktuellen Heimspielschnitt von 41 000 Zuschauern steht der Zweitligist im deutschen Fußball momentan auf dem 13. Platz.

70 Prozent finden in einer Umfrage, dass die Aktion ‚Fortuna für alle‘ gut für das Image des Vereins ist. Jobst lobt, „dass das Konzept eine gesellschaftliche Relevanz hat“. Von einem Projekt mag der 51-Jährige nicht mehr sprechen, er nennt es jetzt lieber: „Strategie“. Derzeit sechs Sponsoren sichern das auf zunächst fünf Jahre angelegte Konzept finanziell. Minimalziel ist, dass in der nächsten Saison mindestens fünf und in der übernächsten mindestens sechs Spiele gratis sind. Die Vision lautet, dass irgendwann alle Heimspiele für Zuschauer frei sind. Jobst sagt: „Wir befinden uns inmitten der größten Veränderung dieses Vereins seit Jahren.“ Sie hätten auch nichts dagegen, sich wieder in die Bundesliga zu verändern.

„Tabellenführer nach sieben Spieltagen“, relativiert Allofs zwar, „das heißt noch gar nichts.“ Aber er sei grundsätzlich Optimist. Im Idealfall holen die Düsseldorfer den Aufstieg einfach ein Jahr später nach.