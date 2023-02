Komikerin, Schauspielerin - und als Renate Schmidt auf dem Nockherberg: Veronika von Quast, 76, ist ein Chamäleon. Mit Joint in der Hand wird sie an diesem Samstag, 18. Februar (20.15 Uhr, ZDF), in "München Mord - Damit ihr nachts ruhig schlafen könnt" von Kommissar Schaller (Alexander Held) befragt.

(Foto: Jürgen Olczyk/dpa)