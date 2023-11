Seit fast 20 Jahren zählt die Schauspielerin Wiebke Puls, 49, zum Ensemble der Münchner Kammerspiele. Dort tritt das Nordlicht zurzeit gleich in zwei Stücken auf ("Im Menschen muss alles herrlich sein", "Die Vaterlosen"). Im TV ist sie am kommenden Mittwoch in "Morin" zu sehen, einem Near-Future-Film über Leistungsdruck bei Kindern (ARD, 22.11., 20.15 Uhr) - und hier ist sie in der neuen Formsache.