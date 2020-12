Von Elmar Brümmer

Die Formel-1-Saison ist gelaufen? Wer das behauptet, versteht diesen Sport nicht. Rennfahrer kennen nur das Limit. Und das zweite Rennen in Bahrain, diesmal auf dem so genannten "Outer Track", beschert nach einer Woche voller Überraschungen eine gesteigerte Qualität sportlicher Unterhaltung: Romain Grosjean, der den Horror-Crash vom letzten Sonntag mit leichten Verbrennungen an den Handrücken überlebt hat, umarmt seine Lebensretter in der Boxengasse.

Mick Schumacher, der künftig für den Haas-Rennstall antreten wird, steht kurz vor dem Meisterschaftstitel in der Formel 2. George Russell, der Ersatzmann für den mit Covid-19 infizierten Champion Lewis Hamilton, vollzieht den Wechsel vom Tabellenende in den Silberpfeil rasend schnell in der Qualifikation zum Großen Preis von Sakhir.

Vor eins kommt zwei - jedenfalls im Veranstaltungskalender an Rennwochenenden. Mick Schumacher hat im vorletzten Rennen der Formel-2-Meisterschaft seinen Titelgewinn praktisch klar gemacht. Von Startplatz 18 aus fuhr der künftige Formel-1-Pilot auf Rang sechs vor, drehte die schnellste Runde und bleibt mit 14 Punkten in der Gesamtwertung vor seinem Rivalen Calum Ilott - bei nur 17 noch zu vergebenden Punkten.

Der Brite müsste an diesem Sonntag beim Sprintrennen gewinnen und Schumacher leer ausgehen, um den Ausgang der Meisterschaft noch umzukehren. Im vorletzten Rennen der Saison unterstrich Schumacher junior seine strategischen Fähigkeiten ebenso wie seine Stärke im Zweikampf: "Es sieht alles sehr gut aus."

Im richtigen Moment topfit zu sein, das ist die Fähigkeit, die über Karrieren in der Formel 1 entscheidet. Der Brite George Russell, der im zweiten Jahr für das Hinterbänkler-Team Williams fährt, gilt als Super-Talent. Er hat noch nie ein Qualifikationsduell gegen einen Teamkollegen verloren, das war seine Empfehlung, um sich als Ersatzmann für Lewis Hamilton zu empfehlen - obwohl der etatmäßige Mercedes-Reservefahrer eigentlich der Belgier Stoffel Vandoorne ist. Doch dem wollte keiner vertrauen. Russell gilt schon lange als Kronprinz, die Pandemie gibt ihm die Chance, das zu beweisen.

Schon am Freitag zeigte der 22-Jährige auf der kürzesten Strecke des Rennjahres, dass er dem Vorschusslob mehr als gerecht wird: Vom Tabellenende katapultierte er sich in beiden Trainingssitzungen an die Spitze. Womit alle Hamilton-Kritiker sich bestätigt sehen, die seit Jahren behaupten: In diesem Auto kann jeder gewinnen. Was natürlich kompletter Unfug ist. Richtig ist vielmehr, dass gute Rennfahrer in guten Autos Außergewöhnliches leisten können.

In der entscheidenden Qualifying-Runde gestern musste sich Russell nur um 26 Tausendstelsekunden dem Hamilton-Adjudanten Valtteri Bottas geschlagen geben. So weit vorn ist er schon lang nicht mehr gestartet, überhaupt entdeckt George Russell eine völlig neue Welt: "Das war wahnsinnig. Es ist ganz anders als im Williams. Ich musste erstmal lernen, dieses Auto verstehen zu lernen." Er schaffte das im Renntempo, und das ist unabhängig von seiner Platzierung heute im vorletzten WM-Lauf seine Empfehlung für höhere Aufgaben.

Die aufgeregte Welt der Formel 1 kombiniert rasend schnell, dass der sich in Bahrain in der Isolation befindende Hamilton damit bereits seinen Nachfolger gefunden habe, zumindest aber die Oberhand des siebenfachen Weltmeisters in den anstehenden Vertragsverhandlungen mit Mercedes schwindet. Mercedes-Teamchef Toto Wolff ist ein Freund der langfristigen Strategie, und an der Planung mit Hamilton ändert sich erstmal nichts.