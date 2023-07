Formel 1 in Spa

Wer soll bei dieser Gischt noch was sehen? Lewis Hamilton vernebelt beim freien Training am Freitag die Rennstrecke von Spa.

Auf der Rennstrecke von Spa starben zuletzt zwei Rennfahrer in derselben Kurve. Nun kommt die Formel 1 - und es ist Regen vorhergesagt. Ob überhaupt gefahren wird, entscheidet am Ende ein Deutscher.

Von Elmar Brümmer, Spa-Francorchamps

Verdrängen, das ist die vornehmste Aufgabe, die es an einem derart verregneten Auftakt in ein Formel-1-Wochenende gibt. Für die Reifen, die bei nasser Piste zum Einsatz kommen, lässt sich dieses Verdrängen erfassen - zwischen 35 und 85 Liter Wasser drücken die Profile bei 300 km/h pro Sekunde weg. Auch bei den 20 Piloten ist ein individueller Verdrängungsmechanismus gefragt. Der Circuit de Spa-Francorchamps in den Ardennen ist schon im Trockenen gefährlich, mit einsetzendem Regen steigt das Risiko gewaltig.