13. April 2019, 09:08 Uhr Großer Preis von China Bottas holt sich die Pole vor Hamilton

Der schnellste am Samstag: Valtteri Bottas.

Der Finne Valtteri Bottas holt sich die Pole beim Großen Preis von China.

Hinter ihm startet Lewis Hamilton auf Rang zwei. Die beiden Ferraris müssen in die zweite Startreihe.

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas (Finnland) steht beim 1000. Formel-1-Rennen der Geschichte auf der Pole Position. Der WM-Spitzenreiter drehte im Qualifying zum Großen Preis von China am Samstag die schnellste Runde und verwies Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) im anderen Silberpfeil auf den zweiten Startplatz.

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel (Heppenheim) geht von Rang drei in das dritte Saisonrennen am Sonntag (8.10 Uhr MESZ/RTL und Sky), sein Teamkollege Charles Leclerc (Monaco) wurde in Shanghai Vierter. Für Bottas ist es die siebte Pole seiner Karriere und die erste der Saison.