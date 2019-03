31. März 2019, 20:02 Uhr Formel 1 Nur die Technik stoppt Leclerc

Sebastian Vettels Teamkollege verpasst den Formel-1-Sieg und wird in Bahrain nur Dritter, weil sein Ferrari zum Schluss an Kraft verliert. Lewis Hamilton und Valtteri Bottas rollen noch vorbei - Vettel dreht sich und wird Fünfter.

Von Philipp Schneider, Sakhir/München

Die Welt um Sebastian Vettel begann zu kreisen. Er kennt das Gefühl inzwischen. Aber an diesen Dreher, in genau diesem Rennen, dürfte sich Vettel noch sehr lange erinnern. Weil dieser Grand Prix in der Wüste von Bahrain einer der denkwürdigsten in der Karriere des viermaligen Weltmeisters war. Eine Zäsur.

Es lief die 38. Runde, Lewis Hamilton war gerade an Vettel vorbeigerollt, und plötzlich drehte sich Vettels Ferrari um 180 Grad. Ein Kontakt der Autos war nicht zu sehen. Hamilton fuhr weiter. Mal wieder. Und dann fiel auch noch der Frontflügel am Ferrari ab. Vettel musste noch einmal an die Box, er war nun nur noch Neunter. Doch der Gedanke, der ihn in diesem Moment am meisten umgetrieben haben dürfte, war nicht der Dreher, war nicht das Pech. Viel schlimmer war die Erkenntnis: Gewonnen hätte er das Rennen ohnehin nicht. Er war chancenlos gewesen im Zweikampf mit Charles Leclerc. Seinem noch sehr frischen Teamkollegen, einem 21-jährigen Monegassen, der beinahe schon nach seinem zweiten Rennen im Ferrari Schampus verspritzte hätte. Leclerc war klar der Schnellste in Sakhir, hätte gewonnen. Wäre ihm nicht 15 Runden vor Schluss die Kraft seines Motors entschwunden. "Was passiert hier?", rief er in sein Mikrofon. "Da ist was mit dem Motor!"

Und so rollte Hamilton vorbei am wehrlosen Ferrari und winkte in Richtung von Leclerc eine Geste der Entschuldigung. Auch Valtteri Bottas im zweiten Mercedes überholte. Dass Max Verstappen im Red Bull nicht auch noch vorbeifuhr, das lag lediglich daran, dass in den letzten Minuten dieses Rennens wegen einer Safety-Car-Phase Überholverbot herrschte. Vettel wurde nur Fünfter. Aber die unglaubliche Geschichte dieses Rennwochenendes schrieb der junge Leclerc auf Platz drei. Denn niemand konnte ihn stoppen. Außer seiner Technik.

Normalerweise dauert es eine Weile, bis ein talentierter Fahrer so richtig Fahrt aufnimmt nach einem Wechsel in eines der besten Teams. In der Regel findet er im neuen Rennstall eine Hierarchie vor, in der er sich zunächst unterzuordnen hat. Und für gewöhnlich erfordert es etwas Geduld, ehe sich ein junger Rennfahrer an das neue Auto und die Abläufe im Team gewöhnt hat. Der letzte Fahrer, der nach seinem Aufstieg glaubte, keine Hierarchie vorgefunden zu haben und der auch sofort schnell war, das war Lewis Hamilton. 2007 zog der damals 22-Jährige in die Garage neben dem zweimaligen Weltmeister Fernando Alonso. Gleich in seinem ersten Rennen überquerte er hinter Kimi Räikkönen und Alonso die Ziellinie. Im Jahr darauf wurde Hamilton Weltmeister und zwischen ihm und Alonso gab es unentwegt Zoff.

Teamchef Binotto lässt die Ferraris aufeinander losgehen wie beim Hahnekampf. Nur kurz

So muss es bei Ferrari nicht kommen.

In seinem ersten Rennen für die Scuderia hatte sich Leclerc noch schön brav an die Anweisungen von Teamchef Mattia Binotto gehalten. Als er gegen Rennende mit Geschwindigkeitsüberschuss aufgefahren war auf den vor ihm lahmenden Vettel. Leclerc hielt die Position.

Dann, zwei Wochen später in Bahrain: ein völlig anderes Bild. Die Ferraris liefen plötzlich wieder am schnellsten. Und Leclerc, der ja nun erstmals bei einem Rennen in einem wettbewerbstauglichen Auto saß, ließ den Hammer fallen. In zwei von drei Trainingseinheiten war er schneller als Vettel, dann auch noch in allen Abschnitten der Qualifikation. "Seb ist ein außergewöhnlicher Fahrer, und ich habe eine Menge von ihm gelernt", säuselte der charmante Monegasse. Allerdings sei er schon happy, dass er vor Vettel stehe.

"Es dreht sich alles um den Start, darauf konzentriere ich mich", kündigte Leclerc an, bevor die Ampel ausging. Die über allem schwebende Frage lautete: Würde ihn Ferrari noch zurückpfeifen? Dass er die Qualifikation gewinnen durfte, war ja das eine. Aber durfte er auch schon ein Rennen gewinnen?

Niemand pfiff. Nur der Wind. Der Kurs in der Wüste von Bahrain ist speziell. Oft weht ein Sturm, trägt reichlich Sand auf den Asphalt. Bis zur ersten Kurve sind es 346 Meter. 346 Meter, die sich für Leclerc angefühlt haben dürften wie ein Marathonlauf. Schlecht, sehr schlecht sogar kam er vom Fleck, Vettel dafür sehr gut. Er zog vorbei an Leclerc, fuhr in der ersten Kurve gleich Kampflinie. Leclerc probierte, außen zu überholen, aber da war kein Platz. Bottas, der von Position vier losgerollt war, nutzte den Kampf der roten Autos und die Tatsache, dass Vettel Leclerc weit nach außen gedrängt hatte - und fuhr ebenfalls an ihm vorbei.

Bottas' Freude hielt nicht lange, eine Runde später überraschte ihn Leclerc mit einem Überholmanöver, auch Hamilton fuhr vorbei an seinem Teamkollegen.

Und dann wurde es spannend.

Nach fünf Runden hatten sich die Ferraris einen Vorsprung von drei Sekunden auf die Mercedes herausgefahren. Leclerc hatte seinerseits den Rückstand auf Vettel wieder aufgeholt. "Ich bin schneller, Jungs", funkte er frech an den gemeinsamen Kommandostand. Das bewiesen auch seine Zeiten. Und das bewies auch sein Überholmanöver in der sechsten Runde. Sehr lässig rollte er am Ende der Start- und Zielgeraden vorbei, Leclerc lag wieder in Führung. Vettel probierte den Konter, aber Vettel war zu langsam. Und Binotto? Er ließ nun seine Ferraris aufeinander losgehen wie beim Hahnenkampf. Nicht lange. Weil Leclerc sich absetzte, weil er Vettel abhängte. Nach zwölf Runden hatte er mehr als drei Sekunden Vorsprung. Und Hamilton brauste heran, hing an Vettels Heck.

Max Verstappen im Red Bull, der auf Position fünf lag, eröffnete als erster Fahrer aus der Spitzengruppe den Reifentauschreigen. Bottas kam als nächster. Nach 14 Runden folgten Leclerc und Hamilton. Und Vettel? Er blieb noch auf der Strecke. Eine Entscheidung der Scuderia, die weitreichende Folgen hatte: Hamilton fuhr in der kurzen Zeit auf frischeren Reifen so viel schneller, dass er Vettels Vorsprung aufgeholt hatte bis zu dem Moment, als dieser abbog an seine Versorgungsstation. Als Vettel nach 15 Runden aus der Box zurück auf die Strecke rollte, da war er nur noch Dritter. Der sogenannte Undercut, also das frühzeitige Wechseln von Reifen, ist auf der Strecke in Bahrain ein mächtiges Instrument. Ein kleines bisschen durfte man also behaupten, dass die Scuderia Vettel geopfert hatte, um die Führung Leclercs zu schützen. Und das möglicherweise auch noch grundlos, da Leclercs Vorsprung auf Hamilton überaus komfortabel war.

Leclerc gab Gas. Nach 22 Runden betrug sein Vorsprung auf Hamilton mehr als acht Sekunden. Der Brite leistete sich einen untypischen Fehler, er rutschte in der Zielkurve durch den Sand. Vettel holte auf, obwohl er genau wie Leclerc auf den härteren Medium-Reifen rollte, Hamilton auf der weichen Variante. Nach 23 Runden fuhr Vettel vorbei am fünfmaligen Weltmeister, die zwei Ferraris lagen wieder in Führung - aber Leclerc acht Sekunden vor Vettel.

Schlechte Laune bekam Hamilton: "Ich bin eine lahme Ente", funkte er. So sah das tatsächlich aus. Was für die lahme Ente ihre plattgelatschten Flossen sind, sind für einen Rennfahrer die rutschenden Reifen, die schneller abbauen, als ihm lieb sein können. Aber dann drehte sich Vettel. Und Leclerc verlor die Kraft seines Ferraris.