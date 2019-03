30. März 2019, 17:17 Uhr Formel 1 Leclerc schlägt Vettel und Hamilton im Qualifying

Der neue Ferrari-Pilot startet von der Pole Position in Bahrain. Für Leverkusens Karim Bellarabi ist die Saison vorzeitig beendet. Manchester City erhöht den Druck auf Liverpool in der Premier League.

Meldungen im Überblick

Formel 1, Bahrain: Der neue Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat seinen Teamrivalen Sebastian Vettel geschlagen und sich die erste Pole Position seiner Karriere gesichert. Der 21 Jahre alte Monegasse setzte sich im Qualifying zum Großen Preis von Bahrain mit einem Streckenrekord vor dem Deutschen durch, den dritten Startplatz für das zweite Saisonrennen (Sonntag, 17.10/RTL und Sky) holte Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) im Mercedes.

Leclerc hatte im vergangenen Jahr seine Rookie-Saison in der Formel 1 für Sauber bestritten und wechselte anschließend zu Ferrari. Schon bei seinem zweiten Auftritt stellte er den SF90 nun auf den ersten Startplatz. Ferrari brachte zudem erstmals seit dem Heimspiel in Monza im vergangenen September beide Autos in die erste Reihe.

Fußball, Bundesliga: Karim Bellarabi steht Bayer Leverkusen in der laufenden Bundesliga-Saison nicht mehr zur Verfügung. Der Offensivakteur hat sich im Auswärtsspiel am Freitagabend gegen 1899 Hoffenheim (1:4) eine Muskel-Sehnen-Verletzung im Oberschenkel zugezogen.

Das teilte der Werksclub nach einer medizinischen Untersuchung durch Mannschaftsarzt Philipp Ehrenstein am Samstag mit. Eine Operation sei demnach nicht erforderlich, die Saison sei für den 28 Jahre alten Bellarabi aber vorzeitig beendet. Bellerabi musste am Freitag in der 26. Minute ausgewechselt werden. In ihrem nächsten Spiel am 6. April müssen die Leverkusener zudem auf ihren Teamkapitän Lars Bender verzichten. Der Rechtsverteidiger, der gegen Hoffenheim ebenfalls im ersten Spielabschnitt vom Feld musste, zog sich laut Vereinsmitteilung eine kleine Verletzung der vorderen Oberschenkelmuskulatur im linken Bein zu.

Fußball, Premier League: Der englische Fußballmeister Manchester City hat mit einem Auswärtssieg beim FC Fulham die Tabellenführung der Premier League zurückerobert. Das Team von Trainer Pep Guardiola gewann bei den abstiegsgefährdeten Londonern am Samstag mühelos mit 2:0 (2:0). Mit 77 Punkten überholte Man City den Konkurrenten FC Liverpool, der bei gleicher Anzahl absolvierter Spiele 76 Zähler auf dem Konto hat.

Bernardo Silva (5. Minute) und Sergio Agüero (27.) erzielten im Stadion Craven Cottage an der Themse die Tore für die Gäste aus Manchester, bei denen der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan in der Startelf stand und Leroy Sané für 90 Minuten auf der Bank blieb.

Beim FC Fulham wurde der frühere Dortmunder André Schürrle nach 70 Minuten eingewechselt. Sein Team blieb nach der achten Niederlage in Serie Tabellenvorletzter. Bei 13 Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz stehen die Londoner vor der direkten Rückkehr in die Zweite Liga.