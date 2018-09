1. September 2018, 16:13 Uhr Formel 1 in Monza Räikkönen schnappt Vettel die Pole weg

Die Ferraris sind im Qualifying in Monza die Schnellsten, Lewis Hamilton wird nur Dritter. In der zweiten Liga gewinnt Bielefeld ein turbulentes Acht-Tore-Spiel gegen Regensburg.

Meldungen im Überblick

Formel 1, Monza: Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen startet von der Pole-Position in das Heimspiel der Scuderia in Monza (Sonntag, 15.10 Uhr/RTL) und beendet damit seine mehr als einjährige Durststrecke. Der Finne setzte sich im Qualifying zum Großen Preis von Italien vor seinem Teamkollegen Sebastian Vettel durch, Weltmeister und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton (Großbritannien) im Mercedes wurde Dritter. "Ich bin nicht ganz zufrieden mit meinem letzten Versuch, Kimi war da einfach schneller", sagte Vettel. Für Räikkönen ist es die 18. Pole Position seiner Karriere und die erste nach 462 Tagen: Zuletzt hatte der Ex-Weltmeister beim Grand Prix von Monaco im Mai 2017 auf Startplatz eins gestanden. "Es gibt keinen besseren Ort, um die Pole zu holen", sagte Räikkönen vor den jubelnden Fans, "ich hoffe, dass es auch morgen etwas zu feiern gibt."

Im Blickpunkt wird am Sonntag dennoch das stehen, was sich hinter dem Finnen abspielt: Vettel will vor den Tifosi den Rückstand auf Hamilton verringern, momentan führt der Engländer im WM-Klassement mit 17 Punkten Vorsprung.Nico Hülkenberg im Renault beendete das Qualifying auf dem 14. Rang, muss aber wegen der von ihm verursachten Kollision in Spa und aufgrund des Wechsels von zahlreichen Teilen an der Power Unit vom Ende des Feldes starten.

2. Bundesliga, Samstagspiele: Mit zwei späten Toren hat Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld in einem turbulenten Spiel seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Das Team von Trainer Jeff Saibene bezwang durch Treffer von Fabian Klos (88.) und Patrick Weihrauch (90.+4) in den Schlussminuten Jahn Regensburg mit 5:3 (3:2). Die Ostwestfalen kletterten mit sieben Punkten auf den fünften Rang. Marco Grüttner hatte die Regensburger vor 15.388 Zuschauern früh in Führung gebracht (3.), nur fünf Minuten später erzielte Julian Börner nach einer Ecke den Ausgleich. Bielefeld übernahm in der Folge die Spielkontrolle, Andreas Voglsammer erzielte das 2:1 (17.).

Eine weitere Standardsituation sorgte für den Ausgleich für den Jahn: Nach einer zu kurz abgewehrten Ecke flankte Sargis Adamyan aus dem Halbfeld in den Strafraum, Jann George (26.) nickte ein. Nur zwei Minuten später brachte sich Regensburg selbst wieder in Rückstand. Nach einem Missverständnis mit Torwart Philipp Pentke köpfte Benedikt Saller den Ball ins eigene Tor.Nach der Pause machte Regensburg Druck und kam durch Grüttners zweites Tor schnell zum Ausgleich (52.).

Dagegen wartet der MSV Duisburg weiter auf den ersten Punkt und das erste Tor. Am Samstag verloren die Duisburger auch ihr Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth mit 0:1 (0:1). Es war die vierte Niederlage im vierten Spiel für den Tabellenletzten. Fürth dagegen ist nach dem Siegtreffer von Tobias Mohr (2. Minute) weiter unbesiegt und eroberte zumindest vorübergehend die Tabellenspitze. Bereits nach 99 Sekunden erzielte Mohr die Führung, nachdem Duisburgs Innenverteidiger Gerrit Nauber den Ball nach einem einen Rückpass nicht kontrollieren konnte.

Reiten, Alkohol: Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) hat Alkoholprobleme im Nachwuchsbereich eingeräumt. "Wir haben eine Gruppe von jungen Aktiven, die definitiv hier ein Problem hat", sagte Generalsekretär Soenke Lauterbach am Samstag bei einem Pressegespräch in Warendorf. "Wir wollen und werden es nicht zu einem massiven Problem werden lassen", fügte der Funktionär hinzu: "Wir betreiben schon seit einigen Jahren Präventionsmaßnahmen, insgesamt gegenüber sexualisierter Gewalt. Jetzt kommt noch Alkoholprävention in einer neuen Dimension hinzu." Einen Tag nach der Veröffentlichung eines Berichts im Nachrichtenmagazin Spiegel stellte sich Lauterbach gemeinsam mit Verbands-Justiziarin Constanze Winter und der Leiterin der Abteilung Jugend, Maria Schierhölter-Otte, den Medien.

Der Spiegel hatte über den Verdacht von Alkoholexzessen und sexuellen Übergriffen von und durch junge Springreiter berichtet.In einem Fall wurde ein junger Reiter zu einer 18-monatigen Wettkampfsperre durch das FN-Sportgericht verurteilt, wie die Reiterliche Vereinigung bestätigte. Der betroffene Reiter bestreitet die Vorwürfe und legte Widerspruch beim Großen Schiedsgericht des Verbandes ein. Die Sperre ist daher noch nicht rechtskräftig. Die FN schaltete die Staatsanwaltschaft in Münster ein.