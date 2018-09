2. September 2018, 17:19 Uhr Formel 1 in Monza Ein unüberlegter Rempler schmerzt Vettel

Wo Rauch ist in der Formel, da steigt einer stark auf die Bremse. Hier sieht es nach dem Start so aus, als würde Sebastian Vettel (rechts) in Führung fahren. Doch dann folgt eine Rechtskurve - und dann eine Kollision.

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton gewinnt den Großen Preis von Monza vor Kimi Räikkönen im Ferrari.

Sebastian Vettel wird nach einer Aufholjagd Vierter - eine Berührung seines Autos mit dem von Lewis Hamilton auf der ersten Runde kostet ihn ein besseres Ergebnis.

Vettels Rückstand in der WM-Wertung der Formel 1 beträgt nun 30 Punkte.

Von Philipp Schneider, Monza

In der Formel 1 kann es passieren, dass in dem Moment, wenn alle Träume enden, die Welt um einen herum zu kreisen beginnt. Aus Sicht von Sebastian Vettel muss es so ausgesehen haben in jenem Moment, als sich am Sonntag sein Ferrari auf der Strecke in Monza drehte. Einmal rum. Um 180 Grad. Die Ampeln beim Gran Premio di Italia waren erst vor wenigen Sekunden auf grün gesprungen, da fuhr Vettel, von Position zwei gestartet, mit seinem Ferrari in die falsche Fahrtrichtung. Von dort sah er den Unfallort im Rückspiegel, die zweite Schikane "Roggia".

Vettel sah das Kiesbett, die Streckenbegrenzung, und er sah auch noch das silberne Auto von Hamilton, das unbekümmert weiterfuhr, völlig unbeschadet. Vettel sah den Mercedes des WM-Führenden davonfliegen, der an ihm vorbeigefahren war in der Roggia-Schikane mit einem "old-school-Manöver aus dem Kartsport", das er auch noch exakt so angekündigt hatte. Und dessen Überholmanöver Vettel nur mit einem unüberlegten Rempler zu kontern gewusst hatte. Dann hatte sich Vettel gedreht. Er war selber schuld. "Das war dumm. Wo wollte er da hin?", schimpfte Vettel über Funk. Die Rennkommissare werteten das Manöver als Rennunfall.

Vettel musste an die Box, sein Frontflügel hatte Schaden davongetragen, baumelte herab. Nach dem Werkstattbesuch sortierte er sich ganz hinten wieder ein und setzte an zu einer Aufholjagd. Er wurde noch Vierter. Aber Vettels Traum, den ersten Ferrari-Sieg seit acht Jahren in Monza zu feiern, den musste er mal wieder verschieben. Es war Lewis Hamilton, der in Monza aus dem Mercedes kletterte und im Feindesland zu tanzen begann.

Diese Rennwoche wird Vettel nicht so schnell vergessen

Die rote Wand, die alte Tribüne an der Zielgerade in Monza, auf der am Samstag noch alles hüpfte und jubelte, sie sah aus, als hätte sie jemand schockgefroren. Auch der Traum der Tifosi war vorbei. Weil Hamilton acht Runden vor Schluss mit einem grandiosen Überholmanöver auch noch an Kimi Räikkönen vorbeigerollt war. Weil Hamilton mal wieder schneller war als die eigentlich schnelleren Ferraris, die aus der ersten Startreihe losgerollt waren. Und weil Hamilton seinen Vorsprung in der WM-Wertung auf 30 Punkte vergrößerte.

"Es gab hier sehr viel Negatives, aber es gab heute auch viele britische Flaggen", sagte Hamilton. "Sie wissen, wer sie sind."

Diese Rennwoche in Italien war eine, die Vettel nicht so schnell vergessen wird. Es ging schon nicht gut los für ihn. Am Mittwochabend steuerte Vettel seinen Ferrari beim sogenannten Fanfest der Formel 1 durch Mailand. Die Zuschauer, die an der abgesteckten Strecke standen und filmten, versprachen sich ein bisschen Rummel, Motorengeheule und quietschende Reifen. Sie bekamen auch einen Unfall zusehen.

In der Nähe des kleinen Mailänder Sees Darsena steuerte Vettel seinen Ferrari in eine Bande. In einer langsamen Kurve. Einer sehr langsamen. Einer so langsamen, dass er fast stand. In dieser unglaublich langsamen Kurve also verbremste sich Vettel und ramponierte seinen Frontflügel. Im Internet machten schnell Videos von der Szene die Runde und manch ein Kommentator erinnerte an Vettels Ausrutscher in der Sachskurve auf dem Hockenheimring, der aus der Perspektive von Lewis Hamilton ausgesehen haben musste wie ein Geschenkpaket mit rotem Schleifchen. Innen drin: 25 Punkte für einen Rennsieg, an den er nicht mehr geglaubt hatte.