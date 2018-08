26. August 2018, 17:26 Uhr Formel 1 in Belgien Alonso fliegt, Vettel siegt

Sebastian Vettel gewinnt den Großen Preis von Belgien vor seinem härtesten WM-Rivalen Lewis Hamilton.

Fernando Alonso verabschiedet sich mit einem heftigen Unfall, den er aber unverletzt übersteht.

Hier geht es zu den Ergebnissen der Formel 1.

Von Philipp Schneider, Spa-Francorchamps

Sebastian Vettel flog mit seinem Ferrari eine letzte Runde über die Bahn. Einmal hoch den Berg, dann wieder hinunter ins Tal. Noch einmal zogen die Fliehkräfte gewaltig an seinem Körper, in den vielen schnellen Ecken von Spa-Francorchamps. Schon vor diesem Rennen hatte Vettel davon geschwärmt, wie viel Spaß die Raserei in den Ardennen macht, mit den neuen Rennwagen, die mehr Abtrieb haben als früher, weswegen sich die Kurven rasanter fahren lassen. Nun aber war der Spaß grenzenlos. Denn Lewis Hamilton, sein Rivale, der WM-Führende, er flog zwar auch. Aber er konnte Vettels Tempo nicht halten. "Die letzten 15 Runden konnte ich locker cruisen", sagte Vettel. "Heute haben wir bewiesen, dass unser Auto stärker ist", frohlockte Ferrari-Teamchef Maurizio Arrivabene.

Schon in der ersten Runde hatte sich Vettel in seinem Ferrari an Hamilton vorbeigeschoben, nachdem es einen heftigen Startcrash gegeben hatte. "Er hat mich überholt, als wäre ich gar nicht da", sagte Hamilton, der unmittelbar nach Rennende Vettels Ferrari in Augenschein nahm und meinte: "Sie haben ein paar Tricks im Auto." In der WM-Gesamtwertung verkürzte Vettel, ob nun mit oder ohne Tricks, den Rückstand auf 17 Zähler. In der nächsten Woche geht es nach Monza. Und nirgendwo sonst lässt es sich schöner cruisen in einem überlegenen Rennwagen.

Der Regen wirbelt das Qualifying durcheinander

Mercedes und Ferrari haben in Spa jeweils die letzte Ausbaustufe ihrer Motoren für diese Saison präsentiert. Es gibt jetzt noch mal mehr Kraft für Vettel und Hamilton. Die Scuderia hatte schon zuletzt, in der zweiten Ausbaustufe, einen Vorsprung von 38 PS gegenüber Mercedes, was die jüngsten Niederlagen von Vettel zusätzlich schmerzhaft geraten ließ. In Hockenheim war er von der regennassen Strecke gerutscht, in Ungarn profitierte Hamilton von einem Regenguss zur rechten Zeit. Der Brite hatte zweimal Glück. Und am Samstag, im ersten Qualifying nach der Sommerpause, wiederholte sich das Phänomen. Wieder regnete es zur rechten Zeit. Und wieder hatte Hamilton Glück.

In Spa ließ sich erleben, wie viel komplizierter sich eine Qualifikation in Zeiten komplexer Hybridmotoren gestalten kann. Insbesondere wenn es heftig zu regnen beginnt, und dann ebenso plötzlich wieder aufhört zu regnen. Die große Frage, vor der alle Teams standen, als es im dritten Qualifying-Abschnitt zu tröpfeln begann, war: Wie lange würde es regnen?

Vettel, der den Vorteil hatte, seinen letzten Versuch zu unternehmen, als Hamilton bereits wieder in der Box war und die Strecke inzwischen weiter abgetrocknet war, hatte im entscheidenden Moment ein Problem: Ihm ging die Energie aus. Seine Batterie, die beim Bremsen geladen wird, war nicht voll, als er letztmals kreiste. Weil er die Energie auf zwei schnelle Schlussrunden aufgeteilt hatte und nicht nur eine. Wie Hamilton. Der hatte sich in seinem vorletzten Versuch einen Fahrfehler geleistet, was für ihn zum Glücksfall geriet. So konnte er seinen verschenkten Versuch nutzen, um seine Batterie für den finalen Lauf maximal zu laden. Mit sieben Zehntelsekunden Vorsprung fuhr er auf die Pole.

In Spa lässt sich allerdings vortrefflich überholen. Der Start zieht sich nicht nur bis zur ersten Kurve, der Spitzkehre "La Source". Für den Führenden bleibt es gefährlich. Es geht durch die Senke "Eau Rouge", steil den Berg hinauf, dann auf die lange Gerade "Kemmel". Irgendwo dort wollte Vettel Hamilton packen. Und dort packte er ihn. Doch zunächst segelten Autoteile durch die Luft. Nein, ein ganzer McLaren flog herum. Der von Fernando Alonso.