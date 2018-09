15. September 2018, 16:09 Uhr Formel 1 Hamilton schnappt sich die Pole in Singapur

Lewis Hamilton gewinnt das Qualifying in Singapur vor Max Verstappen und Sebastian Vettel.

Hamilton ist von seiner schnellsten Runde total begeistert, Vettel hingegen zerknirscht.

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton geht von Startplatz eins in den Großen Preis von Singapur am Sonntag (14.10 Uhr MESZ/RTL). Der viermalige Formel-1-Weltmeister aus England verwies im Qualifying auf dem Marina Bay Circuit den Niederländer Max Verstappen im Red Bull und seinen großen WM-Rivalen Sebastian Vettel (Heppenheim/Ferrari) deutlich auf die Plätze.

"Das ist keine ideale Ausgangsposition. Für uns war es ein chaotisches Qualifying. Das ist nicht, was ich wollte. Das ist nicht, was wir wollten", sagte ein zerknirschter Vettel. Ganz anders war die Stimmungslage auf der Gegenseite. "Keine Ahnung, wo die Runde her kam. Aber da hat alles gepasst", sagte Hamilton: "Das ist die beste Runde, an die ich mich erinnern kann. Es war einfach nur perfekt. Ich bin überwältigt. Mein Herz schlägt bis zum Hals."

"Das war Magie, das war Sternenstaub", schwärmte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff bei RTL über die Mega-Runde von Hamilton, der Verstappen um 0,319 und Vettel um 0,613 Sekunden distanzierte: "Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, hier nach schweren Jahren zurückzuschlagen. Das ist heute gelungen."

Für Hamilton, der die WM anführt, war es die 79. Pole seiner Karriere und die siebte der Saison. Verfolger Vettel liegt im WM-Ranking 30 Punkte hinter dem 33-Jährigen. Der Emmericher Nico Hülkenberg geht im Renault von Startplatz zehn in den 15. von 21 Saisonläufen.