30. September 2018, 15:38 Uhr Formel 1 "Du musst Lewis in dieser Runde vorbeilassen, in der 13. Kurve"

Lewis Hamilton gewinnt in der Formel 1 den Großen Preis von Sotschi.

Sein Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas lässt ihn nach einer sagenhaft wenig kaschierten Stallregie passieren.

Sebastian Vettel hat nun 50 Punkte Rückstand in der WM-Wertung und kann aus eigener Kraft nicht mehr Weltmeister werden.

Von Philipp Schneider

Es gibt Rennszenen, die werden nicht schöner, je häufiger man sie sich anschaut. Aber sie brennen sich ein ins Bewusstsein, weil die Szene zwar nicht schön, aber fürchterlich relevant ist. Und nun gab es da am Sonntag dieses denkwürdige Video, das die Bordkamera von Lewis Hamilton aufzeichnete, und das vielleicht einmal als Anschauungs- und Belegmaterial dienen wird, wenn in Zukunft jemand fragt, weswegen der Rennfahrer Lewis Hamilton eine Weltmeisterschaft mehr gewonnen hat als Sebastian Vettel.

Auf dem Sotschi International Street Circuit lief am Sonntag die 25. Runde. Hamiltons Bordkamera zeigte, wie sein Mercedes auf dem Rundkurs am Schwarzen Meer zuflog auf die 13. Kurve. Die Rennwagen müssen dort hart bremsen. Aber Hamiltons Mercedes flog so schnell vorbei an einem kleinen, grauen Punkt, den die Kamera am rechten Fahrbandrand einfing, dass sich der Beobachter fragte, ob der im Vergleich unfasslich langsame graue Punkt überhaupt ein Rennwagen war? Oder doch eine Feldmaus auf dem Weg in ihr Winterquartier?

In der Wiederholung erschloss sich dem Betrachter, dass der graue Punkt tatsächlich der Dienstwagen von Valtteri Bottas war. Hamiltons Teamkollege, der beim Russland Grand-Prix von der Pole Position ins Rennen gestartet war und das Rennen 25 Runden locker angeführt hatte. Und der nun fast parkte vor Kurve 13. Allerdings nicht aus Liebe zu Hamilton. "Du musst Lewis in dieser Runde vorbeilassen, in der 13. Kurve", das hatte der Finne kurz zuvor im Boxenfunk erfahren. Und nun hielt sich Bottas brav an diese recht präzise Handlungsanweisung.

Die Stallorder wäre nicht einmal nötig gewesen

Hamilton zog also vorbei an Bottas und gewann das Rennen. Und Bottas schmiegte sich nach seinem Ausritt auf den Standstreifen auch noch als Puffer zwischen Hamilton und Vettel, um dem Briten noch drei weitere Punkte im Duell um die Weltmeisterschaft zu sichern. "Valtteri ist ein Gentleman", sagte Hamilton: "Er hat hier einen super Job gemacht, und dann hat er mich vorbeigelassen. Ich kann verstehen, wenn er enttäuscht ist."

Fünf Rennen sind noch zu fahren in dieser Saison, Vettels Rückstand in der Gesamtwertung beträgt 50 Punkte. Zum ersten Mal in dieser lange Zeit so spannenden Saison ist ein Punkt erreicht, an dem sich Vettel den Titel nicht mehr aus eigener Kraft verdienen kann. Selbst wenn er alle Rennen gewinnt, muss Hamilton Fehler begehen. Aber wer, bitteschön, glaubt da noch dran? Fährt der Brite doch so schnell und so konstant wie niemals zuvor. Und haben die Ingenieure von Mercedes seit dem Rennen in Singapur vor zwei Wochen auch wieder den Geschwindigkeitsvorsprung von Ferrari gekontert.

Und das ist dann auch die wirkliche Pointe an dieser Geschichte um den selbstlos parkenden Bottas am Schwarzen Meer: Die Stallorder wäre nicht einmal nötig gewesen. Mercedes ging es nur darum, sich für alle Eventualitäten abzusichern. Hamiltons Reifen bauten schnell ab, Vettel schloss auf zu ihm.

Und wie hatte Mercedes-Teamchef Toto Wolff schon vor dem Rennen gesagt? Er "liebe es, wenn unsere Jungs gegeneinander kämpfen", meinte Wolff (was nicht so war, als die Jungs noch Hamilton und Nico Rosberg hießen). "Aber wir sind an einem Punkt in der Weltmeisterschaft angelangt, an dem ich Zweikämpfe zwischen zwei Mercedes nicht gerne sehe. Als Rennfan hasst du Teamorder. Als Teamchef musst du anders denken." Den Hass mancher Rennfans wird Mercedes nun durchaus ertragen müssen in den kommenden Tagen.

Gut, es gab schon plumpere Stallorder in der Geschichte der Formel 1. 2001 gab es jenen ikonischen Funkspruch von Ferrari-Teamchef Jean Todt in Spielberg: "Rubens (Barrichello, d. Red.), it's last lap. Let Michael (Schumacher) pass for the championship! Let Michael pass for the championship! Rubens, please!" Aber es gab auch schon weit klandestinere Methoden, um den einen Rennfahrer, der nicht um die WM fährt, an dem Titelkandidaten vorbeizuschleusen. Bei einem Boxenstopp beispielsweise, indem dem einen die Reifen wesentlich langsamer gewechselt werden als dem anderen. Aber gut. Sicher ist sicher, haben sie sich nun gedacht bei Mercedes. Und so eine Stallorder, in der Kimi Räikkönen Platz gemacht hätte für Vettel, hätte die Ferrari in Monza nicht auch ziemlich gut getan?