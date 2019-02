Mercedes

Am 17. März startet die Formel 1 in Melbourne in die neue Saison. Die Zeit bis dahin nutzen die Rennställe, um ihre neuen Autos zu präsentieren. In der vergangenen Saison war die Einführung des Halos, der Schutzbügel über dem Cockpit, ein Ärgernis für viele Fahrer. Solche Neuerungen bleiben den Ästheten unter den Fahrern in diesem Jahr erspart.

Weltmeister Lewis Hamilton freut sich über das Äußere seines neuen Dienstwagens. Das Auto, das den Briten zu seinem sechsten Titel verhelfen soll, ist schlichter gehalten als sein Vorgänger. Auffällig ist der neue Frontflügel mit seinen Seitenkästen und der schmaleren Nase.