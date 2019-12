Mick Schumacher hat zum Abschluss seiner ersten Saison in der Formel 2 die Punkte knapp verpasst. Der Rookie vom Prema-Team landete im Sprintrennen am Sonntag in Abu Dhabi durch einen späten Positionsverlust auf dem neunten Rang. Das Hauptrennen am Samstag hatte er ebenfalls als Neunter beendet, dort werden allerdings die Top 10 mit Punkten belohnt. Der 20-Jährige beendet das Jahr im Unterbau der Formel 1 mit 53 Punkten auf Gesamtrang zwölf. Mick Schumacher wird auch 2020 in der Formel 2 antreten. Der Titel war schon vor dem Saisonfinale an den Niederländer Nyck de Vries (Art) vergeben.