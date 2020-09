Dank eines starken Starts und einem Missgeschick des Führenden hat sich Mick Schumacher in Monza seinen ersten Saisonsieg in der Formel 2 gesichert. Für den Sohn von Michael Schumacher war es der zweite Erfolg in der Nachwuchsklasse, 2019 hatte der 21 Jahre alte Prema-Pilot auf dem Hungaroring schon einmal ein Sprintrennen gewonnen. Mit dem Sieg in Monza verbesserte er sich im Klassement auf Rang drei. "Genieß jede Sekunde", funkte der Kommandostand an Schumacher, der seine Crew im Ziel umarmte.

Schumacher erwischte einen blendenden Start und schob sich noch vor der ersten Kurve von Position sieben auf Rang zwei. Der Führende Callum Ilott aus Großbritannien bog nach zwölf Runden zum Reifenwechsel in die Box ab, doch der Stopp misslang komplett. Ilott kehrte als Schlusslicht auf den Asphalt zurück. Eine Runde später kam Schumacher an die Box und hatte keinen Probleme, nach 20 von 30 Runden setzte er sich wieder an die Spitze. Der Prema-Fahrer behielt souverän die sensiblen Reifen unter Kontrolle und ließ sich nicht mehr von der Spitze verdrängen. Am Sonntag (11.10 Uhr) folgt ein kürzeres Sprintrennen, in dem Schumacher wieder gute Chancen eingeräumt werden.

Mit seinen starken Vorstellungen der letzten Wochen bringt sich Schumacher auch in Position für einen möglichen Aufstieg in die Motorsport-Königsklasse. Zumindest Testfahrten für Alfa Romeo wurden dem Ferrari-Nachwuchsfahrer zuletzt in Aussicht gestellt.