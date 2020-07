Rennfahrer Mick Schumacher hat beim Start in die neue Formel-2-Saison eine Enttäuschung erlebt. Mit Siegchancen auf Platz zwei liegend rauschte der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher am Samstag im österreichischen Spielberg ins Kiesbett und musste sich mit Rang elf begnügen. In seiner zweiten Saison in der Nachwuchsserie will sich der 21-Jährige für den nächsten Karriereschritt empfehlen. Durch seinen Patzer blieb der Ferrari-Junior punktlos. Den Sieg sicherte sich der Brite Callum Ilott vom Team Uni-Virtuosi, mit dem sich Schumacher über mehrere Runden ein intensives Duell geliefert hatte. Zweiter wurde der Neuseeländer Marcus Armstrong vor Schumachers neuem Teamkollegen Robert Schwarzman aus Russland. Prema-Pilot Schumacher war vom fünften Startplatz ins Rennen gegangen. Nach einer Safety-Car-Phase hatte er dann kurz die Kontrolle über sein Auto verloren.