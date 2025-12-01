Jetzt bloß alles normal aussehen lassen, einigermaßen geordnet die Lounge von McLaren am Losail International Circuit verlassen. Im Vorbeigehen noch halbwegs freundlich für ein Selfie in eine Handykamera gucken, die lauernden TV-Kameras aber lieber gar nicht erst anschauen, dann die Schritte beschleunigen und rum ums Eck. Endlich ungestört. Jetzt die Treppe an der Seite des Fahrerlagers hoch. Lando Norris nimmt Tempo auf, Richtung Besprechungsraum. An der Wand prangt eine große Eins. Welch wunderbare Sinnbilder einem die Rennstreckenarchitektur doch manchmal bietet, frei interpretiert: Der Weg nach oben ist steil, das Ziel verpasst – ein Mann auf der Flucht.