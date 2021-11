Von Philipp Schneider

Nur mit zwölf Punkten führt Max Verstappen, 24, vor seinem Rivalen Lewis Hamilton, 36, fünf Rennen vor dem Finale der Formel-1-Saison. An diesem Sonntag kreisen die Piloten in Mexiko-Stadt. Das Autódromo Hermanos Rodríguez liegt auf 2285 Metern. Dort wird selbst für den siebenmaligen Weltmeister Hamilton die Luft dünn. Die Strecke, auf der Verstappen 2017 und 2018 auch schon mit einem weit schlechteren Rennwagen gewonnen hat, gilt genau wie das folgende Rennen in Interlagos (800 Meter) wegen der Höhenlage als Red-Bull-Territorium. Mercedes dürfte sich wiederum in den letzten drei Grand-Prix in Katar, Saudi-Arabien und Abu Dhabi bessere Chancen ausrechnen. Gut möglich, dass die Weltmeisterschaft erstmals seit Nico Rosbergs Titelgewinn 2016 wieder beim Saisonfinale entschieden wird, das in diesem Jahr am dritten Advent (12. Dezember) stattfindet. Das Duell ist so hart umkämpft, dass Kleinigkeiten entscheiden werden. Eine Corona-Infektion würde wohl genügen - aber was sagt Verstappen zu deren Wahrscheinlichkeit? "Wenn ich in der Dusche ausrutsche und mir das Genick breche, ist es dieselbe Geschichte."