Nach dem Verkauf an eine US-Investmentgesellschaft zieht sich die Williams-Familie nach 43 Jahren und 739 Grand Prix aus dem gleichnamigen Formel-1-Team zurück. Die bisherige Co-Teamchefin Claire Williams, 44, wird nach dem Grand Prix von Italien in Monza an diesem Wochenende abtreten. Die Tochter des legendären Rennstall-Mitgründers Frank Williams will dem neuen Besitzer Dorilton Capital "einen Neustart" erlauben. "Es war keine leichte Entscheidung, ich glaube aber, sie ist richtig für alle Beteiligten", erklärte sie am Donnerstag. Mit ihrem Rückzug geht beim englischen Privatteam, das zuletzt finanzielle Probleme hatte, eine Ära zu Ende. Der Rennstall wurde 1977 vom damaligen Teamchef Frank Williams und Patrick Head gegründet. Neunmal holte das Team den Konstrukteurs-Titel. Die letzte Fahrer-WM gewann 1997 Jacques Villeneuve. Name und Hauptsitz des Teams in Grove sollen bleiben.