Zum Hauptinhalt springen

MeinungMotorsport:Netflix hasst dieses Finale der Formel 1

Kommentar von Philipp Schneider

Lesezeit: 2 Min.

Bereit für seinen letzten Einsatz: Yuki Tsunoda (links) präpariert sich für das Rennen in Abu Dhabi.
Bereit für seinen letzten Einsatz: Yuki Tsunoda (links) präpariert sich für das Rennen in Abu Dhabi. (Foto: Mark Thompson/Getty Images)

Das Saisonfinale in der Königsklasse des Motorsports schreibt diesmal nicht den dramatischen Höhepunkt, sondern den komödiantischen.

Selbstverständlich hätte dieses Finale der Formel 1 ganz anders ausgehen können. Anstatt wie im Bummelzug auf die Freudentränen von Lando Norris zuzusteuern, hätte das eine oder andere Ereignis auf der Rennstrecke stattfinden und so eine alternative Realität schaffen können. Ganz besonders in Runde 22, als sich vor dem späteren Weltmeister ein Bild des Grauens auftat: Norris erkannte die Schemen des Red Bulls von Yuki Tsunoda, der nicht gerade zufällig vor seinem McLaren auftauchte.

Zur SZ-Startseite

Buch-Neuerscheinung
:Wie Ferrari zum Mythos wurde

Um Motorsport betreiben zu können, baute und verkaufte Enzo Ferrari Traumautos. Obwohl er nie Reklame trieb, wurde seine Firma weltberühmt. Ein Buch zeichnet nach, wie das glückte – und spart auch die düstersten Kapitel nicht aus.

SZ PlusVon René Hofmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite