23. Juni 2019, 17:14 Uhr Formel 1 Vorneweg trotz defekter Sitzschale

In Frankreich gewinnt Lewis Hamilton das sechste von acht Formel-1-Rennen.

Sein Teamkollege Bottas und Ferrari-Pilot Vettel sind chancenlos.

Von Philipp Schneider

Was Lewis Hamilton wohl fühlte? Tangierte das Problem womöglich sein Gespür für die Kurven, für die Fliehkräfte in seinem Mercedes? Es gibt ja eine alte Weisheit, die besagt, dass Rennfahrer gewisse Dinge mit ihrem Gesäß erspüren. Dass sie dessen spezielle Fähigkeiten sozusagen nutzen als eine Art sechsten Sinn - nach dem Sehen, Riechen, Schmecken, Hören und Fühlen. Und nun waren also 15 Runden gefahren auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet, als der fünfmalige Weltmeister über Funk Schwierigkeiten rapportierte. "Something broke on my seat!", klagte Hamilton. Etwas sei gebrochen in seiner Sitzschale. Auweia.

Nun. Sollte er Probleme gehabt haben, dann änderten sie am Sonntag nichts an seiner fast irrwitzigen Dominanz. Dieser Start-und-Ziel-Sieg, den er in Frankreich vorlegte, übrigens sein sechster Triumph im achten Rennen, war der bislang deutlichste Beweis seiner Überlegenheit in dieser Saison. Zum Leidwesen auch seines Teamkollegens Valtteri Bottas, der als zweiter 18 Sekunden nach ihm über die Ziellinie rollte. Gefolgt von Charles Leclerc im Ferrari und Max Verstappen im Red Bull. Und Sebastian Vettel? Wurde Fünfter. "Es war nicht einfach", sagte Hamilton nach der Siegesfahrt. "Es passieren immer Dinge, mit denen man nicht rechnet."

Kein Wochenende für das Poesiealbum

Es war mal wieder kein Wochenende für das Poesiealbum, das die Scuderia Ferrari in Le Castellet verbrachte. Am Freitag hatten die Kommissare Ferraris Antrag auf Revision jener Fünf-Sekunden-Strafe abgelehnt, die Vettel den Sieg in Kanada gekostet hatte. Nach strenger Auslegung des Reglements war ihnen kaum eine andere Option geblieben. Andererseits änderte das Urteil wenig daran, so sahen es auch die meisten seiner Rennfahrerkollegen, dass Vettel in der Sache eine wichtige Debatte angestoßen hatte. Die Frage, ob das Reglement in einer ohnehin an Spannungsmomenten sehr armen Formel 1 die Langeweile zusätzlich steigert, indem es mit lauter unnützen Vorschriften auch noch die Rad-an-Rad-Duelle unterbindet. "Es gibt zu viele Paragrafen im Regelbuch. Wie man das ändern kann? Verbrennt einfach die Papiere", sagte Vettel.

Auf technischer Seite lief es nicht viel besser für ihn als auf juristischer.

Ferrari hat in Frankreich noch einmal einen Anlauf genommen, mit einigen Umbauten den gewaltigen Rückstand auf Mercedes zu verkleinern. Sie wollten eine Konfiguration ihres Autos finden, mit der sich die in diesem Jahr so komplizierten Reifen endlich beherrschen ließen. Es gab für Leclerc und Vettel neue Frontflügel, Heckflügel, Bremsbelüftungen und zunächst auch neue Unterböden. Aber schon im Training offenbarten sich Schwierigkeiten, die roten Wagen gerieten in den Kurven ins Rutschen. Vor allem Vettel fühlte sich nicht wohl, am Samstag ließ er sogar einen neuen Sitz in seinen Wagen einbauen. Glück brachte der nicht. In der Qualifikation musste Vettel seine erste Runde nach zwei Ausrutschern abbrechen. Beim zweiten Versuch war er mehr als 1,4 Sekunden langsamer als Hamilton. Und während sich Leclerc zumindest Startplatz drei eroberte, stand Vettel noch hinter Verstappen und den McLaren-Lenkern Lando Norris und Carlos Sainz in Parkbucht Nummer sieben.

Ja, zwei McLaren standen in der dritten Reihe, tatsächlich. Das seit diesem Jahr von Andreas Seidl geleitete Team versteht die Reifen von Rennen zu Rennen besser und träumte nun in Frankreich mal wieder von zwei Fahrern auf dem Podium.