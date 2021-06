Nach vier enttäuschenden Rennen hat Sebastian Vettel zuletzt auf den sehr speziellen Strecken in Monaco und Baku brilliert. Die Formel 1 fragt sich: Hat der viermalige Weltmeister nun das Vertrauen in seinen Aston Martin, das er als Wohlfühlrennfahrer benötigt? Oder versinkt er auf der Allerweltsstrecke von Le Castellet wieder im Mittelmaß?

Von Philipp Schneider, Le Castellet/München

Es gibt gerade mal wieder eine riesige Aufregung in der Formel 1. Und oft ist es ja so, dass in der Rennserie dann am heftigsten gestritten wird, wenn es um technische Fragen geht. Um biegsame Heckflügel etwa, zu weiche Nasen (also am Auto) oder mysteriöse Doppeldiffusoren am Unterboden der Rennwagen, die so viel Abtrieb bringen, dass sich ein Konkurrent plötzlich mit Verve in die Kurven schmeißen kann, als gleite er auf Schienen.

In der Debatte, die gerade geführt wird, geht es nicht nur um mögliche Tricksereien, die zwei Rennställe angewandt haben könnten. Diesmal geht es im wahrsten Sinne um die Basis jeglichen Rennfahrerdaseins: die Reifen. Und die Frage, warum zuletzt auf dem Stadtkurs in Baku jeweils die Pneus hinten links platzten an Max Verstappens Red Bull und Lance Strolls Aston Martin. Und weil diese Unglücke jeweils bei Geschwindigkeiten von mehr als 300 km/h geschahen und der Einheitshersteller Pirelli nun herausgefunden hat, dass seine Gummis zuvor nicht aufgeschlitzt wurden von Trümmerteilen oder scharfen Randsteinen, berührt diese Frage weit mehr als den üblichen Kampf um Pokale und Punkte. Es geht um das Vertrauen der Piloten in ihr Material. Um das dürre Band, das auf einer Rennstrecke gespannt ist zwischen Leben und Tod.

An den Reifenplatzern von Baku treffe ihn keine Schuld, hat Hersteller Pirelli versichert, es habe keinen Qualitätsmangel gegeben

Als ihn diese Debatte am Donnerstag erreicht, sitzt Sebastian Vettel auf einem Stuhl an der Rennstrecke in Le Castellet. Vor sich: ein Monitor mit den Übertragungen der Webcams aus den Home-Offices und Wohnzimmern der zugeschalteten Motorsportjournalisten. Einer von ihnen, der Brite Scott Mitchell, will nun von Vettel wissen, was er vom Ergebnis der Pirelli-Untersuchung hält: Dass nämlich ihn, den Hersteller, keine Schuld träfe, weil Qualitätsmängel keine Rolle gespielt hätten. Und dass die Platzer vielmehr aufgetreten seien, weil Red Bull und Aston Martin die Reifen während des Rennens offenbar nicht unter den von Pirelli empfohlenen "Betriebsbedingungen" gefahren seien. Also etwa mit zu wenig Luftdruck (was beide Rennställe umgehend dementierten).

Vettel fährt selbst Aston Martin. Er schweigt. Denkt nach. Tick, tack. "Entschuldige bitte, ich bin gerade abgelenkt worden", sagt er: "Aber ist das ein gestreiftes Reh hinter dir an der Wand?" Mitchell grinst. In der Tat. Es handle sich um ein gerahmtes Kunstwerk. Und ja: Dieses stelle ein gestreiftes Reh dar. Vettel lacht. Okay, er sei sich da nicht sicher gewesen. "Wie war die Frage mit Pirelli?" Nun lachen alle. Kein Fahrer in der Formel 1 parliert so blitzgescheit wie Vettel.

Es ist ja so: Ein Laie hätte das gestreifte Reh gut für ein Zebra halten können. Doch welche Herausforderung Vettel auch anpackt, derzeit gelingt ihm alles. Und mit jedem Erfolg, so scheint es, kehrt das Zutrauen zurück, nimmt Rennfahrerglückseligkeit wieder Besitz von ihm. Dieser neue Vettel erinnert viele inzwischen an den alten. Also nicht an den mittelalten, der angesichts der Unmöglichkeit seiner Mission, Lewis Hamilton und Mercedes auf der Strecke zu enteilen, im Ferrari zu kreiseln begann. An den ganz alten. An den fehlerfreien Vettel, der im Red Bull zu vier Weltmeisterschaften rauschte; auch, weil er Vertrauen in das Auto hatte, vor allem in dessen ruhiges Heck.

Zweimal nacheinander wählten ihn die Fans zum besten Fahrer, das ist kein Tante-Emma-Pokal

Nicht, dass sein Aston Martin AMR21 ein Auto für den Titel wäre. Aber Vettel hat nun zweimal nacheinander aus dem Wagen das Optimum herausgeholt. Auf den anspruchsvollen Stadtkursen von Monaco und Baku, wo die Klasse des Fahrers den Unterschied macht, hat er zwei blitzsaubere Rennen gezeigt, als viele andere ins Schlingern gerieten. Im Fürstentum wurde er Fünfter, in Aserbaidschan sogar Zweiter. Viel fehlte nicht, Vettel hätte auch den Sieger Sergio Perez noch eingeholt, der seinen Red Bull mit Hydraulik-Problemen gerade so ins Ziel schleppte. Zweimal nacheinander wählten ihn die Fans zum besten Fahrer, das ist kein Tante-Emma-Pokal. Die Fans haben oft ein gutes Gespür für Leistung. Ein zuckersüßes Lob gab es auch von Ross Brawn: "Seb scheint sich jetzt wieder in einem Umfeld zu bewegen, in dem er sich wohlfühlt, mit der richtigen Mischung aus Unterstützung, Nestwärme und Druck", schrieb der Sportchef der Formel 1 in seiner Kolumne: "Endlich stimmen die Ergebnisse wieder mit seinem Können überein."

Dieser neue, alte Vettel hüpft wie ein Flummi rauf aufs Podium, er herzt und scherzt. Und erklärt nach dem Rennen in Baku ungefragt dem staunenden drittplatzierten Pierre Gasly, dass er selbst zu den wenigen Rennfahrern gehöre, die bei steigender Not während des Rennens nicht Wasser ließen im Cockpit. Ach, sagte Gasly. Das mache wer? "Die Hälfte der Fahrer", informierte ihn Vettel.

Der Circuit Paul Ricard hat ein angemessen breites Asphaltband und schöne Auslaufzonen - das Gegenteil der durch die Gassen Bakus

Vettel ist gut beraten, die Erwartungen wieder eine Etage tiefer zu hängen. Nicht wegen ihm, wegen des Autos. In Le Castellet erwartet ihn nun eine permanente Rennstrecke, der Circuit Paul Ricard hat ein angemessen breites Asphaltband und schöne Auslaufzonen. Er ist mithin das Gegenteil der Sause durch die mittelalterlichen Gassen im Unesco-Weltkulturerbe von Baku. Die Strecke sei "etwas ganz anderes", sagt Vettel. "Aber wir wollen das Momentum mitnehmen."

Die Möglichkeit, bar jeglicher Pokalerwartungen in einem Mittelklasseauto glänzen zu können, scheint Vettel zu gefallen. "Kleine Dinge machen einen großen Unterschied", sagte er nach seinem Podiumsbesuch in Baku. Kleine, aber entscheidende Dinge. Wie die Frage, ob er sich wohlfühlt in seinem Auto. Nach dem ersten Rennen in Bahrain hatte er von diesem noch gesprochen wie von einem Widersacher. "Viele Dinge arbeiten gegen mich, und ich kann mich nicht wirklich auf das Fahren konzentrieren", sagte er. Das kann er jetzt, auch, weil er stets die Zuversicht hatte, "dass es an einem Punkt klick machen würde".

Bleibt die spannende Debatte zu den geplatzten Reifen. Der Reifendruck kann technisch nur kurz vor dem Start überprüft werden, nicht während des Rennens. Sollten Aston Martin und Red Bull getrickst haben, müssten sie eine Möglichkeit gefunden haben, den Reifendruck nach der Kontrolle zu senken.

Ob er sich mit den Reifen von Pirelli sicher fühle, wurde Vettel gefragt. "Das kann ich weder zu 100 Prozent mit ja noch mit nein beantworten", sagte er - nachdem er gerade von einem gestreiften Reh abgelenkt worden war. Eine weise Antwort, sie hielt alles offen.