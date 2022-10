Von Elmar Brümmer, Suzuka

Sebastian Vettel

(Foto: Issei Kato/Reuters)

Max Verstappen ist nicht der jüngste Zweifach-Weltmeister der Formel 1, das war Sebastian Vettel 2011. Der Heppenheimer war der Prototyp für die Titel-Produktion im Hause Red Bull - und vor Verstappen auch der letzte Sieger in Suzuka 2019. Er pflegt eine wirklich tiefe Beziehung zu dieser Rennstrecke, die Liebe beruht auf Gegenseitigkeit, so viele Deutschland-Fahnen und Vettel-Banner wie in Japan waren früher nicht mal in Hockenheim zu entdecken. Es war ein Abschied mit Würde, nach einer großartigen Fahrt durch die Gischt.

Dreher nach einem Zusammenprall mit Alonso in der ersten Runde, und dann vom letzten Platz nach vorn - weil Aston Martin als erstes Team von Regen- auf Mischreifen gewechselt hatte. Der sechste Platz war der Lohn. So zufrieden der Hesse damit sein konnte, so sehr regte ihn der Bergungstraktor auf, der in Runde zwei direkt neben der Piste stand: "Daraus gibt es eine Menge zu lernen. Wir haben einfach nur Glück gehabt, dass nichts passiert ist."

Eduardo Freitas

(Foto: Eugene Hoshiko/AP)

Rennleiter sein in der Formel 1, das ist keine ganz dankbare Aufgabe - spätestens seit dem Skandalfinale aus dem Vorjahr, als Michael Masi seine Rechtsbeugung zugunsten von Max Verstappen sogar den Job kostete. Deshalb ist der Job in diesem Jahr gleich von zwei Funktionären besetzt: dem Deutschen Niels Wittich und dem Portugiesen Eduardo Freitas. Doch die Formel-1-Welt fremdelt noch mit beiden: In Suzuka hatte Freitas Dienst, und seine Truppe hat sowohl den Abbruch, den Neustart und vor allem auch die Titel-Überraschung für Verstappen zu verantworten. Die entscheidende Nuance im Regelwerk, die die ganze Rennwelt verblüffte und für die volle Punktzahl sorgte, ist in Paragraf 6.5 des Reglements zu finden. Demnach werden reduzierte Punkte nur dann vergeben, wenn ein Rennen unterbrochen und nicht mehr aufgenommen wird. Aber der Große Preis von Japan ist fortgesetzt worden, nachdem er nach zwei Runden für zwei Stunden unterbrochen war. Punktsieg für Freitas.

Pierre Gasly

(Foto: Clive Mason/Getty Images)

Anders als Max Verstappen hat sich der Franzose nie wohl gefühlt in der harten Rennfahrerschule von Red Bull Racing. Vor drei Jahren durfte er zwölf WM-Läufe an der Seite des Niederländers fahren, dann wurde er wieder ins Junior-Team Toro Rosso zurückgestuft. Pro forma hatte er seinen Vertrag in diesem Sommer verlängert, aber jetzt die erste Gelegenheit zur Flucht genutzt - künftig fährt der 26-Jährige in einer Art französischem Nationalteam mit Landsmann Esteban Ocon bei Alpine.

Gasly war derjenige, der in der Gischt von Suzuka plötzlich einen Traktor am Pistenrand erkannte. Das Rennen war bereits abgebrochen, es gab reichlich Warnungen für Gasly - trotzdem war er noch mit vollem Speed unterwegs. Dafür bekam er später zwei Strafpunkte. An seiner Empörung ändert das nichts, 2014 hatte er seinen Freund Jules Bianchi unter ähnlichen Umständen in Suzuka verloren. Trotzdem war er kaum zu beruhigen: "Das hätte mich umbringen können! Erinnert Euch dran, was passiert ist."

Mick Schumacher

(Foto: Clive Rose/Getty Images)

Einmal sich wie Max Verstappen fühlen, und sei es auch nur für ein paar Sekunden, nachdem alle anderen schon zum Reifenwechsel abgebogen sind: Das Gefühl, zumindest kurz ganz vorne gefahren zu sein, nimmt dem Haas-Piloten keiner mehr. Nach dem gewaltigen Crash vom Freitagstraining, der in der Reputation des Suzuka-Neulings ein paar heftige Dellen hinterlassen hat, bewies der 23-Jährige einmal mehr, dass er mit schwierigen Umständen ganz gut klarkommt. Ob das tatsächlich zu einem Vertragsabschluss beim nächsten Rennen in Austin führt, bei dem Teamchef Gene Haas vor Ort ist?

Im Fahrerlager wird von einem Ein-Jahres-Kontrakt geraunt, danach könnte Schumacher junior dann ins Audi-Lager wechseln. Neben dem Verbleib beim US-Rennstall bliebe sonst nur noch das Williams-Team. Das Tempo für den möglichen Punkteplatz hatte er, aber einmal mehr patzten die Strategen bei der Wechsel-Taktik. Rennleiter Günther Steiner gesteht den Fehler zähneknirschend ein: "Wir sind auf dem falschen Fuß erwischt worden."

Nyck De Vries

(Foto: Clive Mason/Getty Images)

Einmal ist keinmal? Von wegen. Lange genug hat Nyck De Vries auf eine Chance gewartet, in der Königsklasse sein Können zeigen zu können. Das tat er schließlich als Ersatzmann bei Williams in Monza und wurde auf Anhieb Neunter. Plötzlich galt der schon 27-Jährige bei vielen Teams als hot ticket. Beim Abendessen in Italien gab Max Verstappen seinem Landsmann einen Tipp und eine Telefonnummer: "Ruf mal Dr. Marko an. Man weiß ja nie, was passiert." Kurz darauf wurde de Vries in Graz gesichtet, wo der Red-Bull-Talentspäher sein Büro hat. Verstappen weiß aus eigener Erfahrung: "Wenn Helmut jemand mag, dann scheut er sich nicht, ihm ein Cockpit zu geben. Er geht bei der Fahrerwahl gern mehr Risiken ein als andere." Verstappen wusste auch: "Es war genau der richtige Zeitpunkt, anzurufen. Nach meinem Sieg war er montags noch bester Stimmung."

Sergio Perez

(Foto: Clive Mason/Getty Images)

Offiziell ist er Adjutant bei Red Bull Racing, aber im eigentlichen Beruf scheint der Mexikaner Weltmeistermacher zu sein. Schon beim letztjährigen Finale in Abu Dhabi hatte Perez Lewis Hamilton lange Zeit am Überholen gehindert, was in der Folge den ersten Titel von Max Verstappen ermöglichte. Diesmal setzte er den Ferrari-Piloten Charles Leclerc in der Schlussphase so unter Druck, bis dieser in der letzten Kurve prompt einen Fehler machte und die Strecke abkürzte. Dafür bekam der Monegasse fünf Strafsekunden, tauschte mit Perez die Plätze auf dem Podium - erst so konnte Verstappen bereits in Suzuka zum Champion werden. Perez liegt jetzt gleichauf mit Leclerc auf Rang zwei der Gesamtwertung, und jeder bei Red-Bull-Racing würde ihm diesen Platz von Herzen gönnen. Einen besseren Teamplayer als den 32-Jährigen aus Guadalajara gibt es wohl nicht.

Max Verstappen

(Foto: Toru Hanai/dpa)

In den roten Sessel, der im Raum hinter dem Siegerpodium für den Weltmeister bereitgestellte worden war, setzte sich Max Verstappen nur zögerlich. Mehrere Male fragte er ungläubig nach, ob er jetzt tatsächlich Champion sei. Doch dann stand er da oben in der Dunkelheit von Suzuka, und neben dem zwölften Saisonsieg wurde ihm auch noch vorzeitig der zweite Titelgewinn beschert.

Offenbar geht es bei dem 25-Jährigen nicht anders als dramatisch: "So ist das mit dem Regeln eben, manchmal gibt es zu wenige, manchmal zu viele." Einen Schatten auf seine Saison wirft es dennoch nicht, bei seiner Überlegenheit und Souveränität wäre der Gesamtsieg ohnehin nur noch eine Frage der Zeit gewesen. Der letzte verbliebene Gegenspieler Charles Leclerc wusste das, er selbst auch - und stellte im Vergleichsverfahren einen Unterschied zum Vorjahr fest: "Der erste Titel war der emotionalere, aber der zweite ist der schönere - weil wir noch besser waren." Nach dieser Bestätigung soll jetzt noch sein dritter WM-Sieg her, der mit Red Bull in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft.