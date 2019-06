8. Juni 2019, 21:30 Uhr Formel 1 Vettel holt die erste Pole der Saison

Beim Formel-1-Rennen in Montreal startet der Ferrari-Pilot vor Lewis Hamilton. Der Leichtathletik-Weltverband verlängert erneut den Doping-Bann für Russland.

Meldungen im Überblick

Formel 1, Montreal: Ferrari-Pilot Sebastian Vettel geht vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Kanada am Sonntag (20.10 Uhr MESZ). Im Qualifying in Montreal setzte sich der Heppenheimer vor Weltmeister Lewis Hamilton (England/Mercedes) und seinem monegassischen Teamkollegen Charles Leclerc durch. Es ist für den viermaligen Champion die erste Pole der Saison und die 56. seiner Formel-1-Karriere. Renault-Pilot Nico Hülkenberg (Emmerich) belegte Rang sieben direkt vor dem Finnen Valtteri Bottas (Finnland) im zweiten Mercedes. Der WM-Vierte Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) wurde nur Elfter, nachdem der zweite Qualifying-Abschnitt nach einem Unfall des Dänen Kevin Magnussen (Haas) vorzeitig beendet wurde. Vettel hat als WM-Dritter bereits 55 Punkte Rückstand auf Hamilton, der zuletzt in Monaco seinen vierten Saisonsieg feierte. Ferrari wartet nach sechs Rennen noch auf den ersten Triumph des Jahres.

Leichtathletik, Doping: Die Teilnahme Russlands an der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha ist weiter fraglich. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, hat der Leichtathletik-Weltverband IAAF auf seiner Council-Sitzung in Monaco erneut den Ausschluss des russischen Verbandes bestätigt. Das Land ist nach der Aufdeckung des staatlich gelenkten Dopings seit dem November 2015 für internationale Titel- und Wettkämpfe gesperrt. Die vom Verband eingesetzte Task Force zeigte sich nach den jüngsten Enthüllungen der "Sunday Times" rund um den russischen Hochspringer Danil Lyssenko beunruhigt. Der 22-Jährige hatte für die Leichtathletik-EM in Berlin 2018 kurzfristig sein Startrecht verloren, weil er die Dopingtester nicht über seine täglichen Aufenthaltsorte für mögliche Tests in der Trainingsphase informiert habe. Die Zeitung will erfahren haben, dass Offizielle des russischen Leichtathletik-Verbandes dem WM-Zweiten von 2017 mit unlauteren Mitteln helfen wollten, eine solche Sperre als Folge des Fehlverhaltens zu umgehen. Die Aussperrung der Russen soll nun bis mindestens zur nächsten Council-Tagung einige Tage vor der WM in Doha (27. September - 6. Oktober) aufrecht erhalten bleiben. Trotz der Sperre des Verbandes können russische Sportler nach individueller Prüfung durch die IAAF bei den Titelkämpfen unter neutraler Flagge starten.