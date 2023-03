Von Philipp Schneider, Dschidda

Dieser Fernando Alonso! Was hat der Altmeister der Formel 1 in den vergangene 22 Jahren nicht schon alles für Rollen bekleidet. Er, der zweimalige Weltmeister, Freund des regelmäßigen Teamwechsels, Laiendarsteller auf Campingstühlen und Großmeister des lakonischen Boxenfunks. Und nun, an diesem schwülen Sonntagabend in Dschidda, da gab er auch noch ziemlich überzeugend den Propheten.