Der Formel-1-Rennstall Red Bull hat eingeräumt, die Budgetobergrenze für das Jahr 2021 überschritten zu haben und kommt mit einer relativ milden Strafe davon. Das Team von Max Verstappen, der 2021 seinen ersten WM-Titel gewann, muss sieben Millionen Dollar zahlen und verliert in den kommenden zwölf Monaten zehn Prozent Entwicklungszeit im Windkanal. Das teilte der Automobil-Weltverband Fia am Freitag mit. Eine Strafe wegen Verfahrensfehlern gegen Aston Martin sollte kurz darauf verkündet werden. Beide Teams hatten zuvor Regelverstöße eingeräumt und verhinderten so härtere Sanktionen.