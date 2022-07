Verstappen siegt in Ungarn, nächste Schlappe für Ferrari

Der Weltmeister gewinnt auf dem Hungaroring und baut seinen Vorsprung in der Fahrerwertung weiter aus. Bei Ferrari setzt sich die Serie an Enttäuschungen fort.

Weltmeister Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) hat den Großen Preis von Ungarn gewonnen und seine Führung in der WM-Wertung weiter ausgebaut. Für Verstappen, vom zehnten Startplatz aus ins Rennen gegangen, war es der achte Sieg im 13. Saisonrennen. Die Plätze zwei und drei belegte das britische Mercedes-Duo Lewis Hamilton und George Russell. Es ist das zweite Mercedes-Doppelpodium in diesem Jahr nach Frankreich in der vergangenen Woche.

Ferrari-Frontmann Charles Leclerc (Monaco) kann derweil nach einem frustrierenden Rennen seine WM-Ambitionen wohl schon vor der nun anstehenden vierwöchigen Sommerpause begraben. Leclerc konnte mit der Spitze nicht mithalten und belegte am Ende den für ihn enttäuschenden sechsten Platz. Sebastian Vettel (Heppenheim/Aston Martin) wurde Zehnter, Mick Schumacher landete im Haas auf Platz 14.