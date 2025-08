Er fühle sich nutzlos, Ferrari solle ihn aus dem Cockpit nehmen: Beim für den italienischen Rennstall desaströsen Wochenende in Ungarn stellt Lewis Hamilton offen die Sinnfrage.

Von Elmar Brümmer, Budapest

Die berühmteste Faust der Formel-1-Geschichte gehört Luca Cordero di Montezemolo. Immer dann, wenn Ferrari nach der Jahrtausendwende historische Siege feierte, drängte sich der Manager, damals ein Allmächtiger im Fiat-Konzern, im feinen Zwirn zwischen die roten Teamhemden an der Boxenmauer, um im Moment der Zieldurchfahrt zur telegenen Jubelgeste anzusetzen. Stets war er nur in Siegerpose zu sehen, Montezemolo schien das richtige Gespür zu haben. Was auch damit zu tun haben könnte, dass er sich – wie bei Michael Schumachers vorzeitigem Titelgewinn 2001 in Budapest – erst mittags einfliegen ließ und so lange in einer Limousine wartete, bis der Erfolg sicher war, um dann zur Strecke zu eilen.