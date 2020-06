Die Formel 1 hat den Zeitplan für den Weg aus dem Lockdown abgesegnet: Mit viermonatiger Verspätung wegen der Corona-Pandemie wird die Motorsportserie in Österreich Fahrt aufnehmen. Rennen in Deutschland sind bislang nicht geplant. Weltmeister Lewis Hamilton, Ferrari-Pilot Sebastian Vettel und Co. starten zunächst bei einem Doppelrennen am 5. und 12. Juli in Spielberg, danach folgt der Große Preis von Ungarn (19. Juli ). Zudem stehen zwei Rennen in Silverstone/England im Plan (2. und 9. August), danach Barcelona (16. August), Spa-Francorchamps (30. August) und Monza (6. September). Die Formel 1 bestätigte auch, dass die Nachwuchsserien Formel 2 und Formel 3 ihre jeweilige Europa-Tour im Rahmenprogramm der Königsklasse bestreiten. Für Mick Schumacher, 21, beginnt die Saison im Prema-Team ebenfalls am 5. Juli in Spielberg. Mick Schumachers Cousin David, 19, gibt für den Charouz-Rennstall sein Debüt in der Formel 3. Die Münchnerin Sophia Flörsch, 19, hat ein festes Cockpit bei Campos Racing bekommen.