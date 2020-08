Nach langen Verhandlungen haben nun doch alle zehn Formel-1-Teams den neuen Grundlagenvertrag unterschrieben. Dieser greift von der kommenden Saison an und ist bis Ende 2025 gültig. Mit dem "Concorde Agreement" wird unter anderem die Verteilung der Einnahmen zwischen den zehn Teams geregelt. "Wir haben Anfang des Jahres gesagt, dass die Concorde-Vereinbarung aufgrund der fließenden Natur der Pandemie zusätzliche Zeit benötigen würde, um eine Einigung zu erzielen, und wir freuen uns, dass wir bis August eine Einigung aller zehn Teams über die Pläne für die langfristige Zukunft unseres Sports erzielen konnten", teilte Formel-1-Chef Chase Carey am Mittwoch mit. Über den neuen Vertrag hatte es wie praktisch jedes Mal Streit gegeben. Unter anderem hatte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff noch zu klärende Fragen vor kurzem angesprochen. Am Dienstag teilten aber bereits Ferrari, McLaren und Williams mit, den Vertrag unterschrieben zu haben.

Carey erwartet durch die gerechtere Verteilung der Einnahmen, von der auch die Teams nach Mercedes, Ferrari und Red Bull profitieren sollen, spannendere Rennen. Diese sollen mehr Zuschauer an die Strecken bringen, wenn diese mal wieder erlaubt sind. Fia-Präsident Jean Todt begrüßte die Einigung und wagte ebenfalls einen optimistischen Blick voraus: "Der Abschluss der neuen Concorde-Vereinbarung zwischen der Fia, der Formel 1 und allen zehn aktuellen Teams sichert der Fia-Formel-1-Weltmeisterschaft eine stabile Zukunft."