Teamchef Günther Steiner vom Formel-1-Rennstall Haas hat im Konflikt zwischen Mick Schumacher und Nikita Masepin beide Fahrer zur Mäßigung aufgerufen. "Sie müssen keine Freunde sein. Aber auf der Strecke müssen sie für das Team Leistung bringen und lernen, hart, aber fair zu bleiben", sagte Steiner vor dem Großen Preis von Italien am Sonntag. Dort hatte er seine Fahrer erneut zu einer Unterredung gebeten. Nach einem Konflikt zuletzt im Qualifying zum Großen Preis der Niederlande waren sich die Piloten auch im Rennen bei hoher Geschwindigkeit gefährlich nahegekommen. Einen Grund für die Spannungen sieht Steiner in der Unterlegenheit des Autos: "Sie haben niemanden, mit dem sie sich sonst messen können. Deshalb fokussieren sie sich aufeinander."

In diesem Lichte wirkt derzeit auch ein gemeinsamer Start für Haas in der kommenden Saison problematisch. Ein Haas-Cockpit ist vertraglich einem Fahrer unter den Fittichen des Ferrari-Rennstalls zugesagt, zu diesen Piloten zählt Schumacher. Zugleich ist Masepins Vater Dmitri mit seinem Unternehmen der Titelsponsor des Teams. Eine Vereinbarung mit Schumacher für die kommende Saison sei noch nicht abschließend getroffen, sagte Steiner nun. Aber: "Wir arbeiten daran, alles läuft in die richtige Richtung."