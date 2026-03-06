Es ist verdächtig, wenn eine Rennserie wie die Formel 1, die ein wenig auch von ihrer Arroganz lebt, einen Werbeclip in eigener Sache schaltet. Darin geht es um die neue Zeitrechnung, die mit dem Großen Preis von Australien an diesem Wochenende beginnen wird, und Youtube dient als Frühwarnsystem. Die Botschaft, vorgetragen von den Herren Chauffeuren: Alles verändert sich. Eine weltbewegende Erkenntnis ist das nicht unbedingt, sie entspricht in etwa der ersten Seite in jedem zweiten Handbuch zur Transformation. Ganz am Ende des Trailers darf Ferrari-Pilot Charles Leclerc mit treuherzigem Augenaufschlag sagen: „In diesem Jahr kann alles passieren.“ Dann schiebt sich Max Verstappen ins Bild und fügt mit einem Grinsen hinzu: „Normalerweise passiert das auch.“