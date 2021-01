Der Auftakt in Australien fällt aus, auch in China ist derzeit nicht an Formel 1 zu denken, insgesamt vier Rennen müssen bereits verschoben werden. Und doch bleibt es beim Plan: Die Corona-Saison 2021 soll eine Rekordsaison werden. "Es war ein anstrengender Start ins Jahr", sagte der neue Geschäftsführer Stefano Domenicali am Dienstag, seine Kernbotschaft lautet: "Wir sind froh, bestätigen zu können, dass sich an der geplanten Zahl der Rennen nichts ändert." 23 Grand Prix sollen es weiterhin in dieser Formel-1-Saison sein - ein historisch hoher Wert.

In der neuen Saison gibt Michael Schumachers Sohn Mick sein mit Spannung erwartetes Debüt als Stammpilot im Haas-Team, Sebastian Vettel unternimmt nach sechs Ferrari-Jahren einen Neuanfang beim Werksteam von Aston Martin und Titelverteidiger Lewis Hamilton strebt - trotz weiter offiziell offener Vertragssituation - mit Mercedes den nun schon achten Fahrertitel seiner Karriere an.

Der WM-Start erfolgt aber nicht wie erhofft am 21. März in Australien, sondern stattdessen eine Woche später in Bahrain. Das Rennen in Melbourne ist damit nicht vom Tisch, es soll in der zweiten Jahreshälfte am 21. November stattfinden. Um Platz zu schaffen, müssen dann aber die Rennen in Brasilien (neuer Termin 7. November), Saudi-Arabien (5. Dezember) und Abu Dhabi (12. Dezember) verschoben werden. Und irgendwann im Herbst soll zudem der WM-Lauf in China steigen, der am 11. April definitiv nicht möglich ist. Stattdessen nun: ein Rennen in Imola (18. April) und wohl eines in Portimao (2. Mai). Vor der Sommerpause im August sind elf Rennen in 18 Wochen geplant, nach der Sommerpause sollen zwölf Rennen in 15 Wochen stattfinden - China nicht mitgezählt.

Die geplanten Rennen im Überblick:

1. Bahrain (Sakhir) 28. März, 2. Italien (Imola) 18. April, 3. (Ort offen - evtl. Portugal) 2. Mai, 4. Spanien (Barcelona) 9. Mai, 5. Monaco (Monte Carlo) 23. Mai, 6. Aserbaidschan (Baku) 6. Juni, 7. Kanada (Montreal) 13. Juni, 8. Frankreich (Le Castellet) 27. Juni, 9. Österreich (Spielberg) 4. Juli, 10. Großbritannien (Silverstone) 18. Juli, 11. Ungarn (Budapest) 1. August, 12. Belgien (Spa-Francorchamps) 29. August, 13. Niederlande (Zandvoort) 5. September, 14. Italien (Monza) 12. September, 15. Russland (Sotschi) 26. September, 16. Singapur (Singapur) 3. Oktober, 17. Japan (Suzuka) 10. Oktober, 18. USA (Austin) 24. Oktober, 19. Mexiko (Mexiko-City) 31. Oktober, 20. Brasilien (Sao Paulo) 7. November, 21. Australien (Melbourne) 21. November (Weltrat muss noch zustimmen) 22. Saudi-Arabien (Dschidda) 5. Dezember, 23. Ver. Arab. Emirate (Abu Dhabi) 12. Dezember