Von René Hofmann

Die Zukunft von Christian Horner ist das große Thema in der Formel 1 vor dem zweiten Rennen der Saison, das in Saudi-Arabien ausgetragen wird (Start wegen des Fastenmonats Ramadan bereits am Samstag, 18 Uhr): Dem Chef des Red-Bull-Teams um Weltmeister Max Verstappen wurde von einer Mitarbeiterin unangemessenes Verhalten vorgeworfen. Horner weist das zurück. Eine interne Untersuchung, deren Ergebnis vor dem Saisonstart am vergangenen Wochenende in Bahrain bekannt gegeben wurde, entlastete ihn. Horner ist weiter im Amt, im Hintergrund läuft aber offenbar ein Machtgerangel.