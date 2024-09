Von Anna Dreher

Jetzt nur nicht den Fokus verlieren, schön konzentriert weiterfahren! Bleib! Wach! Diese Worte sagte Lando Norris zwar nicht hörbar, aber es brauchte nicht viel Fantasie, um sich an diesem Sonntag in die Gedanken des 24-Jährigen zu schleusen. Schon zweimal hatte er mit seinem McLaren auf dem winkligen Stadtkurs die Mauer touchiert, ein paar Runden musste er noch durchhalten in seinem Schwitzkasten angesichts von mehr als 30 Grad und der typisch hohen Luftfeuchtigkeit in der Nacht von Singapur. „Okay, jetzt volle Konzentration, nimm einen Drink“, hatte ihm sein Team während des letzten Renndrittels gefunkt. Fast 27 Sekunden hinter ihm kreiste Max Verstappen im Red Bull. Genug Abstand, wenn Norris sich diese große Chance eben nicht selbst kaputt machen würde. Aber der Brite blieb cool.