Formel 1:Norris gewinnt in Singapur und macht die WM noch spannender

„Überragendes Auto, vielen Dank, lasst uns weiter pushen“, funkte Norris im Ziel an die Box. 52 Punkte trennen die beiden nun - in gut einem Monat geht es mit dem Großen Preis der USA in Austin weiter. Im Duell der beiden WM-Kontrahenten war Norris in Singapur deutlich stärker, Red-Bull-Pilot Verstappen zehrt aber noch immer von seinem Vorsprung, den er sich im ersten Saisondrittel herausgefahren hat. Dritter wurde Oscar Piastri (Australien) im zweiten McLaren vor George Russell (Großbritannien/Mercedes).

Nico Hülkenberg (Emmerich), der nach einem starken Qualifying als Sechster gestartet war, fuhr im unterlegenen Haas-Auto auf den neunten Platz. In der Konstrukteurs-Wertung baute McLaren sein Polster auf Red Bull weiter aus. Dies lag auch daran, dass der Mexikaner Sergio Perez nach einem schwachen Qualifying im Rennen nur Zehnter wurde und er somit nur einen Punkt holte. Norris war bereits fünfmal von der Pole Position in ein Rennen gegangen - die Führung hatte er aber dann jeweils noch in der ersten Runde verloren.

Dies wiederholte sich in Singapur nicht: Der Engländer kam sehr gut weg und konnte das Rennen von der Spitze mühelos kontrollieren. Zwei Plätze dahinter erwies sich Lewis Hamilton als äußerst hilfreich für Verstappen. Denn der britische Rekordweltmeister konnte dem Niederländer nicht folgen - und er hielt auf der Strecke, auf der Überholen kaum möglich ist, das Verfolgerfeld auf. So setzte sich vorne Norris ab, Verstappen spürte als souveräner Zweiter keinerlei Druck von hinten.

Norris erhielt von seiner Crew die Aufgabe, zügig ein Fünfsekundenfenster herauszufahren. Dies gelang dem WM-Zweiten innerhalb weniger Runden, fortan baute er seinen Vorsprung immer weiter aus. Als nach Hamilton auch der mittlerweile drittplatzierte Russell für frische Reifen in die Box kam, witterte Piastri seine Chance. Der zweite McLaren-Pilot hatte nun freie Fahrt und machte sich auf die Jagd nach Verstappen.

Vorne hatte Norris alles im Griff, bis er sich eine Unkonzentriertheit erlaubte: Er touchierte völlig unbedrängt die Bande und hatte Glück, dass sein McLaren dabei keinen schwereren Schaden erlitt. Verstappen und auch Norris kamen in die Box und erhielten neue Reifen, dadurch verbesserte sich Piastri auf den zweiten Platz, den er jedoch durch seinen später folgenden Boxenstopp wieder verlor. Stattdessen fand er sich hinter den Mercedes-Piloten Russell und Hamilton als Fünfter wieder.

Nervenstark kämpfte sich Piastri auf den dritten Platz vor, ihm blieben dann noch 16 Runden, um den Druck auf Verstappen kontinuierlich zu vergrößern. Norris hatte vorne weiter alles im Griff, er ging aber dennoch ins Risiko, um sich den Extrapunkt für die schnellste Rennrunde zu sichern. Dies gelang allerdings nicht.