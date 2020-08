Von Anna Dreher

Das entscheidende Manöver zum großen Coup war Max Verstappen und Red Bull in der 33. Runde gelungen. Verstappen war als Führender an die Box gefahren, zeitgleich mit Valtteri Bottas im Mercedes. Haarscharf kam Verstappen schneller raus - und dominierte das Rennen bis zum Schluss. Zu Beginn hatte der 22 Jahre alte Niederländer noch sein Team angeherrscht, "wollt ihr mich aussehen lassen wie eine Oma?". Am Ende funkte er bestens gelaunt: "Habt ihr genug getrunken? Ihr habt bestimmt schwitzige Hände" und freute sich über ein "grandioses Rennen". Beim Großen Preis zum 70. Geburtstag der Formel 1 hatte erstmals in dieser Saison kein Mercedes gewonnen. Hinter Verstappen reihte sich Weltmeister Lewis Hamilton ein, Bottas wurde Dritter vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc.

Die Aussicht darauf, dass dieser Grand Prix zum 70. Jubiläum der Formel 1 eine besonders schöne Geschichte bekommt, wurde hingegen gleich zum Start getrübt. Dass Mercedes wieder dominieren würde, war zu erwarten gewesen. Seit dem Saisonstart in Österreich am 5. Juli war jedes Rennen von einem schwarz lackierten Silberpfeil gewonnen worden: Zum Auftakt von Bottas, dann drei Mal in Serie von Hamilton. Am Sonntag starteten beide wieder aus der ersten Reihe. Das Rührstück hätte von Platz drei aus geschrieben werden können.

Nico Hülkenberg, der für den positiv auf das Coronavirus getesteten Sergio Perez eingesprungen war, hatte bei seinem Comeback im wegen unerlaubten Kopierens der Bremsbelüftungs-Schächte kritisierten Racing Point eine erstaunliche Leistung erbracht. Als Dritter hatte sich der 32-Jährige im 178. Anlauf so gute Chancen auf seinen ersten Podiumsplatz geschaffen, wie selten in seiner Karriere. Doch aus dem erhofften Happy End wurde nichts, Hülkenberg war am Ende Siebter.

Als die roten Ampeln erloschen, kam Bottas von der Pole Position gut weg, die Attacke von Teamkollege Hamilton konnte der Finne gut abwehren. Hülkenberg hingegen ließ Verstappen im Red Bull nach dem Start rechts vorbei.

Am schlimmsten erwischte es Ferrari. Die Ausgangslage war schon keine gute gewesen. Für Sebastian Vettel hatte es nur für Rang elf gereicht. Teamkollege Charles Leclerc wurde Achter - was das schlechteste Ergebnis seit 2014 für den Traditionsrennstall markiert. Für die stolze Scuderia die nächste Schmach, für Vettel die Fortsetzung einer bisher miserablen Ferrari-Abschiedssaison. Und statt sich direkt nach vorne zu arbeiten, verlor er in der ersten Kurve das Heck, konnte seinen Boliden nicht korrigieren, landete in der Auslaufzone und war Letzter. Schon nach wenigen Metern war klar, dass das heute für ihn nicht das Ende seiner Misere markieren würde. Am Ende wurde Vettel Zwölfter.

Vettel: "Ich werde hier weitermachen. Aber ihr wisst, dass ihr es vermasselt habt"

An der Spitze konzentrierte sich Bottas darauf, seine Reifen zu schonen und dennoch so schnell zu fahren, dass ihn Hamilton nicht überholen würde. Beide Mercedes-Piloten wiederum achteten darauf, Verstappen mit der - im Gegensatz zum Rest der oberen Fahrerfeldhälfte - härteren Reifenmischung auf Distanz zu halten. Nach sieben Runden hörte Bottas den Funkspruch "Vorne links kritisch. Und auch hinten links", nach zwölf Runden gab Hamilton seiner Box durch "die hinteren Reifen sind durch". Die Blasen auf den Pneus waren deutlich zu sehen. Und schon wurden Erinnerungen wach an das Rennen auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in Silverstone vor einer Woche. Gleich mehrere linke Vorderreifen waren geplatzt, Bottas hatte das einen Podestplatz gekostet, Hamilton konnte sich in der letzten Runde gerade noch vor Verstappen ins Ziel retten, mit 5,8 Sekunden Vorsprung.

In der 14. Runde wurde zunächst Bottas mit der härteren Mischung ausgestattet, zwei Runden danach Hamilton. Das brachte Verstappen an die Spitze. "Meine Reifen fühlen sich gut an, es ist alles gut", gab Verstappen per Funk durch. Keine gute Nachricht für das ihn jagende Mercedes-Duo. Denn wer garantierte, dass sich Verstappen an den von Hersteller Pirelli gegebenen Rat halten würde, keine Ein-Stopp-Strategie zu wählen?

Verstappen ging nach 27 Runden zum Reifenwechsel, nun fuhr er mit der weicheren Mischung. Bottas nutzte den Stopp, um sich wieder auf Rang eins zu bringen - doch Verstappen mit den griffigeren Pneus kam am Mercedes vorbei. Vettel wurde derweil an die Box geholt, obwohl er überzeugt davon war, weiterfahren zu können, fand sich dann im Mittelfeld dort wieder, wo er nicht sein wollte - und wurde zornig. "Wir sind genau dort hängen geblieben, wo wir heute morgen noch gesagt haben, dass wir nicht sein wollen", sagte Vettel. "Ich werde hier weitermachen. Aber ihr wisst, dass ihr es vermasselt habt."

Und während Vettel in seinem Ferrari mit seinem Schicksal haderte, wurde die für Mercedes drängende Frage beantwortet: Verstappen fuhr ein weiteres Mal an die Box. Und der Weltmeister-Rennstall entschied: Wir auch! Nur half das nichts mehr, das bessere Ende gab es heute für Verstappen.