Im Chaos von Silverstone hat Charles Leclerc ein Technik-Desaster von WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli ausgenutzt und seinen ersten Formel-1-Sieg seit 623 Tagen gefeiert. Der Teenager klagte zehn Runden vor dem Ende bei seiner Aufholjagd auf den Führenden von Ferrari über einen Schaden an seinem Mercedes, wurde ganz weit zurückgeworfen und blieb als 16. zum dritten Mal nacheinander ohne Punkte. „Endlich!“, funkte Leclerc an die Box: „Harte Arbeit zahlt sich aus“, er sei „so unglaublich froh“. Die Scuderia zeigte damit erneut, dass sie Mercedes in diesem Jahr herausfordern kann. „Wir müssen noch arbeiten, um die Lücke vollständig zu schließen“, sagte Hamilton, „aber das Jahr läuft fantastisch.“

Leclerc behielt beim Grand Prix von Großbritannien mit einer späten Safety-Car-Phase nach einem Ausritt von Max Verstappen im Red Bull, der schließlich im Kiesbett steckenblieb, einen kühlen Kopf und stand erstmals seit dem USA-Event in Texas 2024 auf dem Podest wieder ganz oben. Der Monegasse verwies Antonellis Teamkollegen George Russell auf den zweiten Platz. Dritter wurde Lewis Hamilton, der eine Fünf-Sekunden-Strafe wegen Fehlstarts verbüßen musste und sich am Ende mit einem Taktikfehler beim Boxenstopp um Platz zwei brachte.

Antonelli, der noch den Sprint am Samstag gewonnen hatte, bleibt WM-Führender. Sein Vorsprung auf Russell verringerte sich allerdings auf 25 Zähler. „Die Aufhängung ist gebrochen“, schrie er in der Schlussphase über Funk, musste dann an die Box und stand mehrmals davor, seinen Wagen vorzeitig abzustellen. Ein Jahr nach seinem ersten Karriere-Podest erlebte Nico Hülkenberg einen weiteren Rückschlag in dieser Saison. Der einzige deutsche Fahrer im Feld sah diesmal gar nicht die Zielflagge. Der weiter punktlose Audi-Pilot musste in der 38. Runde seinen Wagen auf dem Rasenstreifen wegen eines Defekts abstellen.

„Ich bin ja nicht abergläubisch, aber ich komme mir vor, als hätte ich eine schwarze Katze überfahren“, sagt Verstappen

Für Antonelli begann das Rennen schon mäßig, mit einem verpatzten Start von der Pole Position. In Kurve eins war Leclerc im ersten Ferrari vorbei und auch Hamilton ließ den Mercedes-Fahrer hinter sich. Doch Antonelli holte auf. Den ersten Ferrari schnappte er sich in Runde elf. In der legendären Hochgeschwindigkeitskurve Copse ließ er Hamilton hinter sich und nahm die Verfolgung auf Leclerc auf. Der Monegasse, der tags zuvor die Pole nur um 0,175 Sekunden verpasst hatte, baute seinen Vorsprung auf zwischenzeitlich vier Sekunden aus. Verstappen ging derweil von Startplatz sieben aus in die Offensive. Er ließ sich schon in der 18. Runde von 52 Umläufen harte Reifen aufziehen. An die Spitze brachte ihn das Manöver aber nicht. Hamilton kam in der 24. Runde an die Box und saß gleich seine Zeitstrafe ab. Einen Umlauf später bekam auch Leclercs Ferrari die harten Mischungen verpasst.

Antonelli blieb weiter draußen – ein Balance-Akt. Erst in Runde 36 zogen die Mechaniker harte Reifen am Mercedes des WM-Führenden auf. Aus 13 Sekunden Vorsprung auf Leclerc wurden sieben Sekunden Rückstand. Würde die Zeit für eine Aufholjagd mit frischen Gummis reichen?

Dann erlebten die 175 000 Zuschauer einen völlig wilden Schlussakt. Zunächst klagte Antonelli über Probleme an seinem Auto und verhandelte rundenlang mit seiner Box, ob er vorzeitig aufgeben sollte. Er setzte sich durch und fuhr bis zum Schluss, kassierte aber noch eine Zeitstrafe wegen mehrfach unerlaubten Überfahrens des Streckenrands. Vier Runden vor dem Rennende landete Verstappen im Kiesbett – ein Debakel. „Peinlich, schlecht“, lautete Verstappens Fazit, der über die Balance im Auto und fehlenden Top-Speed klagte. „Ich bin ja nicht abergläubisch, aber ich komme mir vor, als hätte ich eine schwarze Katze überfahren“, meinte er fatalistisch im niederländischen Fernsehen über seine derzeitige Situation mit dem ehemaligen Weltmeisterteam. „Ehrlich, ich hasse diesen Wagen“, sagte der Red-Bull-Fahrer nach seinem Aus.

Das Safety-Car kam auf die Strecke und bremste das Feld bis zur letzten Runde ein. Hamilton probierte einen Boxenstopp, um noch einmal Platz eins anzugreifen. Doch er kam hinter Russell als Dritter zurück auf die Piste – und Ferrari hatte einen Doppelerfolg vergeben.