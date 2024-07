Lewis Hamilton hat nach 945 Tagen ohne Sieg das Rennen in Silverstone gewonnen und einen weiteren Rekord aufgestellt. In einem spektakulären Großen Preis von Großbritannien beendete Hamilton die längste Sieglos-Serie seiner Karriere mit seinem neunten Erfolg in Silverstone. Kein anderer Pilot in der Formel 1 feierte so viele Siege auf einer Strecke. Insgesamt war es Hamiltons 104. Sieg, der bis dahin letzte war ihm am 5. Dezember 2021 in Saudi-Arabien gelungen. Auf den zweiten Platz kämpfte sich am Sonntag Titelverteidiger Max Verstappen und schob sich dabei in der Schlussphase an Lando Norris im McLaren vorbei. „Das bedeutet mir so viel“, sagte Hamilton noch im Auto. „Wir werden siegen, wir geben nie auf“, funkte sein Teamchef Toto Wolff.