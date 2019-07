13. Juli 2019, 16:14 Uhr Formel 1 Sebastian Vettel enttäuscht mit Platz sechs

Im Qualifying zum Großen Preis von Silverstone fällt der Ferrari-Pilot weit zurück - Bottas holt die Pole. Der Amerikaner Tejay van Garderen steigt bei der Tour de France aus.

Meldungen im Überblick

Formel 1, Qualifying: Valtteri Bottas startet beim Großen Preis von Großbritannien von der Pole Position. Der 29 Jahre alte Mercedes-Pilot aus Finnland fuhr am Samstag in der Formel-1-Qualifikation die schnellste Zeit und geht mit den besten Aussichten in das Rennen am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky). Weltmeister Lewis Hamilton landete im zweiten Silberpfeil lediglich 0,006 Sekunden dahinter auf Rang zwei. Ferrari-Star Sebastian Vettel schaffte es nur auf den sechsten Platz und lag mehr als eine halbe Sekunde hinter Bottas zurück. Charles Leclerc wurde in seinem Ferrari Dritter und kam am nächsten an die beiden Mercedes-Piloten heran.

Der fünfmalige Weltmeister Hamilton führt vor dem zehnten von 21 Saisonläufen in der Gesamtwertung mit 197 Punkten deutlich vor Bottas (166). Der viermalige Champion Vettel (123) hat als Vierter bereits 74 Zähler Rückstand und braucht dringend Siege, um seine Titelchance noch zu wahren. Dritter ist der Niederländer Max Verstappen (126) im Red Bull. Mercedes geht als Favorit in den traditionsreichen Grand Prix. Von 2013 bis 2017 gab es für das Werksteam in Silverstone fünf Erfolge nacheinander, vier davon holte Hamilton. Im Vorjahr hatte Vettel vor seinem britischen Dauerrivalen gewonnen.

Schwimmen, WM: Die Kunstspringer Patrick Hausding und Lars Rüdiger haben bei der Schwimm-WM trotz eines guten Auftritts kein Olympia-Ticket buchen können. Das Duo aus Berlin belegte am Samstag in Gwangju im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett den vierten Platz. Mit 399,87 Punkten fehlten den EM-Dritten gut 14 Zähler auf Rang drei, der den Startplatz für die Sommerspiele in Tokio bedeutet hätte. Im nächsten Jahr wollen die beiden die Qualifikation nun im Weltcup klarmachen. Ein direktes Olympia-Ticket schon bei den Titelkämpfen in Südkorea wäre beim ersten gemeinsamen WM-Start eine Überraschung gewesen. Gold ging an Cao Yuan und Xie Siyi, die damit den dritten Sieg im dritten Wettbewerb für China bejubelten. Silber holten sich die Briten Jack Laugher und Dan Goodfellow, Bronze sicherten sich Yahel Castillo und Juan Celaya aus Mexiko.

Radsport, Tour de France: Der amerikanische Radprofi Tejay van Garderen ist bei der 106. Frankreich-Rundfahrt nach einem Bruch der linken Hand ausgestiegen. Der frühere Tour-de-France-Fünfte war bereits kurz nach dem Start der siebten Etappe am Freitag gestürzt, hatte es aber trotzdem noch bis ins Ziel geschafft. Nach einer genauen Untersuchung der Hand erfolgte aber das Aus. Van Garderen war mit großen Ambitionen zur Tour gekommen, nachdem er bei der Dauphiné-Rundfahrt mit Platz zwei überzeugt hatte.