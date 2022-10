Audi geht für seinen Einstieg in die Formel 1 wie erwartet eine Partnerschaft mit dem Traditionsrennstall Sauber ein. Das bestätigte das deutsche Unternehmen am Mittwoch. Die Schweizer werden von 2026 an zum Audi-Werksteam, der deutsche Autobauer will zudem Anteile der Sauber Group übernehmen. "Wir freuen uns, für unser ambitioniertes Formel-1-Projekt einen derart erfahrenen und kompetenten Partner gewonnen zu haben", sagte Oliver Hoffmann, bei Audi Vorstand für Technische Entwicklung. Die Antriebseinheit wird künftig in Audis Motorsport-Zentrum in Neuburg an der Donau entstehen, Sauber wird das Auto am Standort in Hinwil entwickeln und anfertigen. Auch für Planung und Durchführung der Rennen sollen die Schweizer zuständig sein.