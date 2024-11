Künftiges Audi-Team in der Formel 1:Bortoleto statt Schumacher

Bortoleto, aktueller Formel-2-Führender und McLaren-Junior, wird vom kommenden Jahr an der Seite des 37 Jahre alten deutschen Routiniers Nico Hülkenberg fahren. Er wird der erste Stammpilot aus dem Formel 1 verrückten Land von Ayrton Senna sein seit dem Rücktritt von Felipe Massa Ende 2017. Damit wird es auch kein Revival einer deutschen Formel-1-Nationalmannschaft geben. 2010 war Mercedes mit Michael Schumacher und Nico Rosberg als Werksteam in die Formel 1 zurückgekehrt. Audi wird ab 2026 loslegen, im kommenden Jahr startet das bereits vom deutschen Hersteller übernommene Team noch unter dem Namen Sauber.

Seit fast zwei Jahren hofft Mick Schumacher vergeblich auf ein Comeback

„Wir erleben augenblicklich einen Generationenwechsel in der Formel 1. Jungen Fahrern gelingt häufig auf Anhieb ein überzeugender Auftritt. Mit der Verpflichtung von Gabriel Bortoleto haben wir eines dieser Spitzentalente verpflichtet“, sagte Audis Vorstandsvorsitzender Gernot Döllner und betonte, dass diese Vertragsunterzeichnung die langfristige Strategie von Audi ebenso wie das Bekenntnis zur Formel 1 unterstreiche. Beim Grand Prix auf dem legendären Kurs in Interlagos am vergangenen Wochenende hatte sich der spätere Sieger und wahrscheinlich baldige viermalige Weltmeister Max Verstappen auch für Bortoleto starkgemacht: „Wenn ich Sauber wäre, dann hätte ich ihn schon längst verpflichtet.“

Sportlich lassen seine Ergebnisse keine Zweifel zu: Bortoleto gewann im vergangenen Jahr die Formel 3, in diesem Jahr führt er die Formel 2 an. McLaren, zu dessen Nachwuchsmannschaft Bortoleto gehört, lenkte auch ein, das hatte Teamchef Andrea Stella vorher bereits klargemacht.

Dagegen ist für Mick Schumacher auch die letzte Gelegenheit weg, 2025 ins Cockpit zurückzukehren. Dass er es überhaupt zurück in die Formel 1 schafft, wird zunehmend unwahrscheinlicher. Seit fast zwei Jahren hofft Mick Schumacher vergeblich auf ein Comeback. Seit seinem Aus nach den beiden Saisons 2021 und 2022 im Haas mit viel Ärger, Pech und auch Crashs ist er zwar Test- und Ersatzfahrer bei Mercedes. Dort setzen sie nach dem Weggang von Rekordweltmeister Lewis Hamilton zu Ferrari nach dieser Saison aber auf den 18-jährigen Italiener Kimi Antonelli.