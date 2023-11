Kommentar von Philipp Schneider

Die Rennstrecke am im Flutlicht glitzernden Hafen von Abu Dhabi wird auch in vielen Jahren noch eine unvergessliche Szene in Erinnerung rufen. Diese Szene zeigt kein Überholmanöver, keinen Reifenwechsel, und doch ist sie großer Sport. Sie zeigt Toto Wolff, den Teamchef von Mercedes, wie er sich im Dezember 2021 den Kopfhörer vom Haupt reißt und ihn mit so viel Furor auf die Tischplatte hämmert, dass seine Haare tanzen. "No! Michael, no!", ruft Wolff in Richtung des damaligen Rennleiters Michael Masi, der ihn dank des garantiert ebenfalls zertrümmerten Mikrofons ohnehin nicht mehr hören kann.