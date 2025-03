Zum 76. Mal geht in diesem Jahr der F1-Tross auf Tour, 24 Rennen stehen rund um den Globus an. Wie im Vorjahr ist das somit in der Formel-1-Geschichte der Höchstwert an Grand Prix, die innerhalb einer Saison absolviert werden.

In unserem Formel-1-Rennkalender 2025 finden Sie alle Termine, Rennen und Ergebnisse im Überblick. Detaillierte Ergebnisse sowie die Fahrer- und Teamwertung finden Sie in unserem Datencenter.

Rennkalender Formel-1-Saison 2025

Wissenswertes zu den Formel-1-Rennen 2025

Im Vergleich zum Vorjahr gibt es im Rennkalender keine Veränderungen, die Teams gehen an allen 24 Strecken der letzten Saison an den Start. Lediglich die Reihenfolge der Rennen variiert, zum ersten Mal seit 2019 startet die Formel 1 wieder in Australien und löst damit Bahrain ab, das die letzten vier Saisons eröffnen durfte. Saisonabschluss ist wie in den vergangenen Jahren in Abu Dhabi.

Nachhaltiger Rennkalender

Der Weltverband Fia versuchte für dieses Jahr, die Gestaltung des Rennkalenders möglichst nachhaltig zu gestalten. Somit wurden einige Rennen nach Regionen gebündelt, um große Reisen zwischen den Rennen zu vermeiden. Nach dem Auftakt in Australien geht es weiter mit zwei Rennen in Asien (China und Japan) und zwei Rennen in den Golf-Staaten Bahrain und Saudi-Arabien. Allerdings sprengen beim Blick in den Kalender die Grand Prix von Miami, Kanada und Singapur dieses Muster.

Start der Formel-1-Saison : Jeder will Außenseiter sein Gibt es erneut ein Rad-an-Rad-Duell zwischen Weltmeister Verstappen und Herausforderer Norris? Wie sind die Aussichten von Hamilton im Ferrari? Vor dem Saisonstart in Melbourne versuchen die Favoriten tiefzustapeln. Von Elmar Brümmer

In Europa starten und enden die Rennen in Italien, am 18. Mai geht es in Imola los, mit dem Großen Preis von Monza am 7. September endet der europäische Ausflug. Zudem gibt es im August eine vierwöchige Sommerpause. In Deutschland findet erneut kein Grand Prix auf dem Hockenheimring oder dem Nürburgring statt.

Sprintrennen wieder teil des Rennkalenders

Ebenfalls wie im Vorjahr wird es sechs Sprintrennen über eine kurze Distanz geben, mit denen sich die Fahrer Extrapunkte sichern können. Die Sprintrennen finden in China, Miami (USA), Belgien, Austin (USA), Brasilien und Katar statt. Spa ist die einzige Strecke, die neu bei den Sprintrennen hinzugekommen ist, Belgien übernimmt den Sprint von Österreich aus dem Vorjahr.

Die Formel-1-Teams und Fahrer

Nachdem es in der vergangenen Saison im Fahrerkarussell ruhig zugegangen ist, werden in der aktuellen Saison die Cockpits der Teams ordentlich durcheinandergewürfelt. Nur McLaren und Aston Martin gehen mit der gleichen Besetzung wie im Vorjahr an den Start.

Spektakulärster Wechsel ist die Verpflichtung von Lewis Hamilton bei Ferrari, der Brite ist neuer Teamkollege des Monegassen Charles Leclerc. Bei Red Bull ging Sergio Pérez am Ende der Vorsaison, Weltmeister Max Verstappen bekommt den Neuseeländer Liam Lawson zur Seite gestellt. Einziger deutscher Fahrer ist Niko Hülkenberg, der 37-Jährige wechselte zur neuen Saison von Haas zu Sauber.

Drei Fahrer gehen in die neue Saison, ohne ein einziges Formel-1-Rennen bestritten zu haben: der Italiener Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Gabriel Bortoleto aus Brasilien (Sauber) sowie der Franzose Isack Hadjar (Racing Bulls).

Formel 1 live im TV

Wer alle Rennen live im TV sehen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abo von Sky. Allerdings überträgt RTL wie im Vorjahr sieben Rennen live im Free-TV. Streamen lassen sich diese Rennen allerdings nicht kostenlos, wer die sieben Grand Prix per Streaming sehen möchte, benötigt dafür ein Abo von RTL+. Die frei empfangbaren Rennen 2025 sind: