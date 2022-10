Am Ende konnte Max Verstappen in Suzuka seinen Weltmeistertitel verteidigen. Aber ob er verstanden hat, welche Tücke im Regelwerk ihm dabei geholfen hat?

Warum nur gestaltet die Formel 1 ihr Regelwerk so schrecklich kompliziert? Die Regel, die Max Verstappen in Suzuka zum Weltmeister machte, ergibt - bei Lichte betrachtet - gar keinen Sinn.

Kommentar von Philipp Schneider

Zum Auftakt eine frohe Botschaft, damit sie nicht untergeht: Der Automobilweltverband Fia hat rund um das von ihm selbst verursachte Chaos beim Grand Prix in Suzuka etwas richtig gut gemacht! Seine Rennkommissare benötigten ausnahmsweise nur wenige Minuten, um einen Piloten für einen Fahrfehler mit einer Zeitstrafe zu belegen. Charles Leclerc wurde also nicht erst zur Anhörung vorgeladen, um sich vor den Hohen Herren zu erklären, ob ihn lediglich sein Ungeschick von der Strecke getrieben hatte, oder ob vielleicht doch inmitten der letzten Schikane der leibhaftige Beelzebub in ihn gefahren war. Es geht also!