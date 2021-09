Das Duell um die Weltmeisterschaft in der Formel 1 führt Lewis Hamilton und Max Verstappen schon in diesem Jahr erstmals auch nach Katar. Das Gastgeberland der Fußball-WM 2022 springt wie erwartet mit einem Rennen für den abgesagten Großen Preis von Australien ein. Wie die Formel 1 am Donnerstag zudem bekannt gab, wird Katar von 2023 an für zehn Jahre einen festen Platz im WM-Kalender erhalten. Das Rennen in Melbourne konnte wegen der Corona-Pandemie 2020 und trotz einer anfänglichen Verschiebung auch in dieser Saison nicht ausgetragen werden. Stattdessen werden die letzten drei Rennen der Saison zum Nahost-Trip für die Motorsport-Königsklasse.

Die Katar-Premiere auf dem Losail International Circuit ist angesetzt für Sonntag, 21. November, was auch eine logistische Herausforderung darstellt: Am Sonntag davor wird der Große Preis von Brasilien in São Paulo gefahren, eine Woche zuvor das Rennen in Mexiko-Stadt. Zum Abschluss des Dreierpacks folgt nun also Katar. Durch den Deal von 2023 an wird das Emirat am Golf zum bereits vierten dauerhaften Formel-1-Austragungsort in der Region nach Abu Dhabi, Bahrain und Saudi-Arabien. Traditionsrennstrecken wie der Hockenheimring oder der Nürburgring können sich die teils horrenden Antrittsgelder für den PS-Zirkus hingegen kaum noch leisten.

Die MotoGP fährt seit der Eröffnung der Strecke 2004 auf dem 5,38 Kilometer langen Kurs in der Wüste, für die Formel 1 werden die 16 Kurven und die Start- und Zielgerade von über einem Kilometer Länge eine Premiere. "Wir haben bewiesen, dass wir uns anpassen können. Es gibt riesiges Interesse an unserem Sport und viele hoffen, einen Grand Prix austragen zu dürfen", sagte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali. Damit bleibt die Formel 1 trotz der Pandemie auch auf Rekordkurs mit erstmals 22 Rennen. Nach Katar haben die Teams eine Woche Pause, ehe es mit der Premiere in Saudi-Arabien am 5. Dezember weitergeht. Das Finale der Saison, in der aktuell der siebenmalige Weltmeister Hamilton, 36, im Mercedes zwei Punkte vor seinem niederländischen Herausforderer Verstappen, 24, im Red Bull liegt, steigt am 12. Dezember in Abu Dhabi.