Die Formel 1 geht künftig gegen politische Botschaften der Fahrer vor. Der Automobil-Weltverband Fia hat die Bestimmungen angepasst: In den entsprechenden Regularien stellen unter Punkt 12.2.1. "politische, religiöse und persönliche Äußerungen oder Kommentare" ohne vorherige Genehmigung einen Regelverstoß dar. Diese überarbeitete Festlegung gilt nicht nur für Formel-1-Piloten.

Insbesondere Rekordweltmeister Lewis Hamilton und Sebastian Vettel haben in der Vergangenheit mit politischen Statements für Aufsehen gesorgt. Vettel trug vor dem Grand Prix von Ungarn 2021 ein T-Shirt in Regenbogenfarben mit der Aufschrift "Same Love", um Solidarität mit Menschen mit unterschiedlichen Identitäten und sexuellen Orientierungen zu zeigen. (Der Deutsche wurde verwarnt.) Allerdings hat der Weltverband seit Anfang 2020 auch auf Betreiben der Fahrer um Hamilton Gesten zur Unterstützung des Kampfs gegen Rassismus gestattet.