Von Philipp Schneider, Spielberg

Erst ganz am Ende dieses Renntages in Spielberg wird klar, dass dieser seinen Höhepunkt gleich zu Beginn erlebt hatte. Noch bevor die Ampeln ausgingen, hatte der Barde Andreas Gabalier in feinster Tracht und in Anwesenheit des Österreichischen Kanzlers Sebastian Kurz die Steirische Landeshymne vorgetragen. Mit einer Hingabe, die herausstach aus dem üblichen Singsang, der sonst vor den Rennen der Formel 1 geträllert wird. Und die selbstverständlich völlig angemessen war in Anbetracht der Tatsache, dass der Niederländer Max Verstappen beim Heimspiel seines Red-Bull-Rennstalls in Österreich erstmals als Führender der Gesamtwertung losrollen würde.

Blöderweise sollte sich herausstellen, dass die in der Landeshymne verwobene Action ("Wo die Gämse keck von der Felswand springt, und der Jäger kühn sein Leben wagt, wo die Sennerin frohe Jodler singt...") die des folgenden Rennens deutlich in den Schatten stellen würde. Denn Verstappen gelang auf der wunderbaren Rennstrecke in Spielberg, die in der Vergangenheit für allerlei Spektakel gesorgt hatte, ein blitzsauberer Start-Ziel-Sieg, der zu keiner Zeit auch nur ansatzweise in Gefahr geriet. Er war Gämse und Jäger in Personalunion. Und Hamilton sang im Funk keine frohen Jodler wie die Sennerin.

Zwar beklagte sich Verstappen hier und da im Funk über Schwierigkeiten mit unberechenbar arbeitenden Bremsen. Doch um kurz vor halb fünf schoss er als Sieger vor den Silberpfeilen von Hamilton und Valtteri Bottas über die Ziellinie. Vierter wurde Verstappens Teamkollege Sergio Perez. Hamilton schnappte sich zumindest noch die schnellste Rennrunde, doch in der Gesamtwertung hat Verstappen nun seinen Vorsprung auf satte 18 Punkte ausgebaut. "Das Auto war eine Rakete heute", schwärmte Verstappen. "Wir brauchen irgendein Upgrade", klagte Hamilton.

Die größte Aufregung hatte an den Tagen vor dem Rennen geherrscht. Bottas hatte in der Qualifikation die zweitbeste Zeit vorgelegt, wurde aber wegen eines kuriosen Fahrfehlers im Freitagstraining um drei Plätze auf Position fünf versetzt, den der österreichische Boulevard als "Bottas Hoppala" vortrefflich umschrieb: Er hatte gerade erst den Stellplatz in seiner Box verlassen, als er die Kontrolle über seinen Silberpfeil verlor und sich in unmittelbarer Nähe zu den Technikern von McLaren zu drehen begann.

Die Situation sei "potenziell gefährlich" gewesen, und zwar "vor allem, weil sich Teammitglieder in der Boxengasse befanden", urteilten die Rennkommissare. Tiefe Einblicke in die psychologische Angespanntheit bei Mercedes ließ Bottas' Begründung des Unfalls zu: Er sei probeweise im zweiten Gang angefahren, um zu schauen, ob sich so die Zeit des Boxenstopps verkürzen ließe. Das Rennen zuvor in Le Castellet hatte Hamilton an Verstappen verloren, weil er bei seinem Reifenwechsel irgendwo drei Sekunden verbummelt hatte.

Vettel und Schumacher beenden das Rennen im Nirgendwo

Je enger der Meisterschaftskampf, desto knackiger die Wortgefechte. In Spielberg hat der Automobilweltverband Fia eine neue Vorschrift verschickt, wonach die einzelnen Arbeitsabläufe bei den Boxenstopps mit zeitlichen Sicherheits-Puffern zu unterteilen seien. Weil der Reifenwechsel seit Jahren eine Spezialdisziplin von Red Bull ist, hatte der Limonaden-Rennstall hinter den neuen Regeln eine Verschwörung von Mercedes gewittert. Kurz vor dem Start sagte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko der SZ: "Die Boxenstopps sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Show. Und es ist völlig kontraproduktiv, dort mit der Sicherheit zu argumentieren, wenn Mercedes in der Boxenstraße einen neuen Start übt, und dabei fast das halbe Ding ummäht."

Detailansicht öffnen Schnell an der Spitze abgesetzt: Red-Bull-Pilot Max Verstappen fährt beim Großen Preis der Steiermark deutlich schneller als sein WM-Konkurrent Lewis Hamilton. (Foto: Darko Vojinovic/AP)

Verstappen startete vor Hamilton, hinter ihnen parkte der mal wieder erstaunliche Lando Norris im McLaren, noch vor Perez im zweiten Red Bull. Für Sebastian Vettel ging es erst aus Parkbucht Nummer 14 los, Mick Schumacher war zu Beginn Vorletzter. Das Rennen beendeten sie im Nirgendwo - als 12. und 16.

Die Ampeln gingen aus, da legten die Jäger aus der zweiten Reihe los. Beide hatten sie weiche Reifen angeschnallt - Verstappen und Hamilton die mittelharten. Perez schob sich vorbei an Norris, der konterte und verteidigte den dritten Platz. Charles Leclerc demolierte sich den Frontflügel seines Ferraris am Alpha Tauri von Pierre Gasly - dabei schlitzte er dem Franzosen den Hinterreifen auf. Beide nahmen Kurs auf die Box. Bevor Gasly dort aber ankam, drehte er noch den Alfa Romeo von Antonio Giovinazzi. Danach war das Rennen für Gasly vorbei. Und Leclerc startete eine sehenswerte Aufholjagd, die ihn vom Ende des Feldes noch bis auf Platz sieben vorstoßen ließ. Ansonsten ging es bedächtig los auf dem Red-Bull-Ring.

Verstappen kann dank der Kraft seines Motors die Führung entspannt verwalten

"Argh, etwas hat meinen rechten Vorderreifen getroffen", rief Hamilton zwar. "Etwas Schweres muss von Verstappens Auto abgefallen sein." Aber manchmal hat man das Gefühl, Hamilton würde Dinge im Rennen beobachten, die sonst niemand erspäht. In jedem Fall setzte sich Verstappen schnell ab und fuhr konstant zwei Zehntel schneller als Hamilton. Das sind Welten. Norris konnte das Tempo nicht halten. In der zehnten Runde überholte ihn Perez, in der elften auch Bottas.

Nun fuhren Verstappen und Hamilton eine größere Lücke auf Platz drei heraus - nach 20 von 71 Runden kreiste er schon 13 Sekunden hinter Hamilton. Der wiederum klagte, dass seine Reifen ersten Verschleiß zeigen würden. Und dann begann die große Wechselorgie. Nach 27 Runden kam erst Perez, nach 28 Bottas, nach 29 Hamilton, nach 30 Umdrehungen schließlich Verstappen an die Box. Der Niederländer, der zuvor einen Puffer von fast fünf Sekunden auf Hamilton herausgefahren hatte, blieb auch nach der Rast vor ihm. Auch, weil seinem Team wieder ein Blitz-Service gelang mit der Dauer von exakt zwei Sekunden - zwei Zehntel schneller als Hamilton. Dafür aber tauschte Bottas nun die Position mit Perez, dessen Stopp ungewöhnlich lang gedauert hatte.

Die zwei Silberpfeile kreisten nun zu zweit hinter Verstappen. Hamilton fragte nach bei seinem Team, ob er die Reifen schonen solle. Oh nein, ganz im Gegenteil, funkte es zurück. Er solle versuchen, die Lücke zu schließen. Der Abstand schrumpfte vorübergehend auf 3,9 Sekunden - aber dann drückte Verstappen kurz wieder etwas mehr aufs Gas - dank der Kraft seines Motors konnte er die Führung entspannt verwalten. Keine guten Nachrichten für Mercedes vor einem Rennen an gleicher Stelle in sieben Tagen.