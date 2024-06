Formel-1-Piloten nehmen nicht einfach Platz in ihren Autos, sie gleiten hinein. Die aktuelle Fahrzeuggeneration entspricht mehr einem Liegewagen. Über sich eine Schutzgabel, die Heiligenschein genannt wird, links und rechts sind die Cockpitwände hochgezogen, in voller Fahrt ist nur der Helm zu sehen. Alles für die Sicherheit. Gelegentlich ist es aber auch die Rennfahrerseele, die hier Schutz sucht.

Die Königsklasse boomt, auch an diesem Wochenende in Österreich, der Rummel ist groß. Und neben Max Verstappen steht Lando Norris besonders im Fokus. Für den Briten im papayafarbigen McLaren ist der schmale Bereich zwischen Sitzschale und Multifunktionslenkrad immer dann ein willkommener Rückzugsort, wenn er genug hat von den Begleiterscheinungen. Fast erleichtert hat er diesen Zustand beschrieben: „Die Außenwelt hat keinen Einfluss auf das, was ich im Auto mache.“ Diese Sehnsucht verspürt er öfter, als es seine zweistellige Millionenzahl von Followern in den sozialen Medien vermuten ließe.

Norris präsentiert sich in der analogen Welt weniger marktschreierisch als viele Kollegen, er erscheint verletzlicher, vor allem selbstkritischer. Und das, obwohl er sich in diesem Jahr mit seinem McLaren von einem ewigen Talent zum Verstappen-Jäger Nummer eins gemausert hat.

Ein Sieg und drei zweite Plätze in den vergangenen fünf Rennen müssten den 24-Jährigen demnach richtig glücklich machen. Aber Norris haderte schwer mit sich, als er am vergangenen Wochenende in Barcelona aus der Pole-Position gestartet am Ende mit zwei Sekunden Rückstand auf den niederländischen Titelverteidiger als Zweiter ins Ziel gekommen war: „Wir hätten nicht gewinnen können, wir hätten gewinnen müssen.“

McLaren ist ein nahezu sensationeller Umkehrschub gelungen

Bei McLaren haben sie die Geißelung nicht so wirklich tragisch genommen. Das Team weiß, dass der hyperkritische Umgang mit der eigenen Leistung auch eine Art Motivationstrick von Norris ist, der in Großbritannien schon als legitimer Nachfolger des siebenmaligen Weltmeisters Lewis Hamilton gehandelt wird. Fahrer und Mannschaft spüren, dass sie nah dran sind an den Dauersiegern von Red Bull Racing. Vor einem Jahr hatte Teamchef Andrea Stella mit einer technischen Kehrtwende in Spielberg den Aufwärtstrend eingeleitet. Vom hinteren Mittelfeld bis an die Spitze innerhalb dieser Zeitspanne, das ist nach Maßstäben der festgefahrenen Formel-1-Hierarchie ein nahezu sensationeller Umkehrschub. Das große Team der Achtziger und Neunziger ist kein gestrauchelter Dino mehr, sondern ein ernsthafter Herausforderer.

Da kann es schon mal passieren, dass das Innenleben mit dem Trubel nicht immer Schritt hält. Norris weiß um seinen Status als einer der beliebtesten Protagonisten einer neuen Rennfahrergeneration, will aber nicht allen Klischees genügen. Das passt zu seinem ungewöhnlichen Charakter. Manchmal registriert er die überbordende Verehrung mit den großen Augen eines Kindes, dann wieder zeigt er sich für sein Alter ungeheuer abgeklärt.

Der erste Sieg Anfang Mai in Miami hat viel freigesetzt. „Ich bin jetzt viel entspannter und fokussierter als ich es noch vor ein paar Jahren war", glaubt Lando Norris.

Pendler zwischen den Welten zu sein, das fußt auf jener Unsicherheit, die er schon als Junge verspürte. Mit zehn wog er lediglich 30 Kilogramm, ein schmächtiges Kind. Sein Lieblingsspielzeug, einen Sitzrasenmäher, konnte Norris nur steuern, wenn er die Hanteln aus dem Fitnessstudio seines Vaters als Zusatzgewicht mit an Bord nahm. Vielleicht stammt aus dieser Phase jenes ungeheure Fahrgefühl, das ihn bis heute auszeichnet, und das dafür gesorgt hat, dass McLaren seinen Vertrag früh bis 2026 verlängerte.

Nach eigenen Angaben hat sich während der Schulzeit jene Schüchternheit entwickelt, die immer noch durchscheint. Freunde hatte er nicht viele, da er früh den Kartsport zum Lebensinhalt gemacht hatte und viel unterwegs war. Keine Partys, keine Streiche, er fühlte sich nicht integriert in seine Klasse, guckte Rennvideos in den Pausen. Das schulte für die heutige Popularität, denn der Einzelgänger Norris hat erkannt: „Auch das Leben in der Formel 1 kann einsam sein.“ Und er hat eine therapeutische Maßnahme für sich gefunden. Statt sich über Umwege ins Fahrerlager zu schleichen, fährt er bewusst durch die Menschenmenge am Haupteingang hindurch: „Das gibt mir einen Kick, bringt das Blut in Wallung.“

Zwischen Traum und Trauma liegt nur eine schmale Ideallinie

Der erste Sieg Anfang Mai in Miami, nach 108 vergeblichen Anläufen, hat viel freigesetzt. „Ich bin jetzt viel entspannter und fokussierter als ich es noch vor ein paar Jahren war“, sagte Norris und hat sich mit seiner Selbstanalyse weiter unter Druck gesetzt. Er sei „noch hungriger, zu gewinnen und dann aber auch noch enttäuschter, wenn ich es nicht schaffe“. Zwischen Traum und Trauma liegt eine schmale Ideallinie. Wie jene paar Meter im verlorenen Startduell von Barcelona, die ihn seinen zweiten Grand-Prix-Sieg kosteten. Ein halbes Prozent nur habe ihm auf Verstappen gefehlt. Wo er dieses fehlende Mehr herholen möchte? „Es gibt keine einfache Antwort darauf“, sagte Norris. „Vermutlich ist es in jedem Detail das letzte bisschen, dass es noch braucht.“

Erstmals hat er zugegeben, dass in dieser Saison trotz momentan 69 Punkten Rückstand in der Fahrerwertung, auch der Titel noch für ihn drin ist. Plötzlich wirkte er selbstbestimmt. „Ich habe erst ein Rennen gewonnen. Das ist natürlich großartig, aber auch wieder relativ gemessen an dem, was man noch erreichen kann“, sagte er mit fester Stimme. „Ich fahre mit den Besten mit, aber ich möchte der Beste sein.“ Lando Norris wird dazu aus sich herausgehen. Weil er es einfach muss.